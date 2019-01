Perú bloqueará ingreso de familiares de cúpula de Maduro







VOA.- El gobierno del Perú anunció que los miembros de la cúpula del mandatario venezolano Nicolás Maduro y sus familiares no podrán ingresar al país.



La información la dio a conocer el lunes la cancillería peruana en un comunicado. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Néstor Popolizio, dijo a la radio local RPP que entregarían a la agencia migratoria peruana este mismo día un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, así como de sus familiares, para evitar su ingreso.



Aunque los venezolanos no necesitan visa para entrar a Perú, el canciller indicó que la ley permite colocar restricciones de carácter migratorio.



Popolizio añadió que también se enviará información a las entidades que supervisan el manejo de transferencias bancarias en Perú para bloquear posibles movimientos de personas vinculadas al mandatario venezolano, quien el jueves comenzará un nuevo periodo de seis años y cuyo gobierno será desconocido por Perú y otros 12 países que integran el Grupo de Lima. México, miembro del bloque, no se sumó al pronunciamiento por su política internacional de ``no intervención".



Hace tres días, el Grupo de Lima acordó que no reconocerá el nuevo mandato de Maduro y lo instó a entregar el poder a la opositora Asamblea Nacional hasta que se convoquen a nuevos comicios. El bloque también sugirió a los países miembros impedir el ingreso de familiares de la cúpula del presidente venezolano, así como bloquear posibles transferencias bancarias en cada uno de los países integrantes.



Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía conforman el Grupo de Lima, que se creó por iniciativa de Perú en 2017.



De acuerdo con las Naciones Unidas, desde 2015 unos 2,3 millones de venezolanos han migrado debido a que el país sudamericano está sumido en la peor crisis económica de su historia tras dos décadas de gobiernos socialistas caracterizada por una hiperinflación, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión.



El gobierno de Alemania también instó este lunes a Nicolás Maduro a transferir el poder a la Asamblea venezolana, de mayoría opositora, por considerar ilegítimas elecciones del pasado mayo en la nación caribeña.