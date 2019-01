La situación de Pemex, la petrolera más endeudada en el mundo







07/01/2019 - 22:41:50

RT.- Petróleos Mexicanos (Pemex) es la petrolera nacional más endeudada a nivel mundial en comparación con otras como Petrobras, Royal, Petrochina o BP plc (anteriormente British Petroleum).



Con base en datos de Bloomberg e informes financieros presentados al segundo trimestre de 2018, Pemex encabeza la lista con 104.563 millones de dólares de deuda, poniéndose encima de la brasileña Petrobras, que debe 91.531 millones de dólares.



Después, aparecen la estadounidense Royal con 78.378 millones de dólares de deuda; Petrochina con 76.209 millones; y BP con 60.358 millones.



El diario local Reforma destaca que la fuerte carga fiscal, las ineficiencias operativas y los gastos de inversión han sido los principales factores de endeudamiento de la petrolera mexicana, de acuerdo con Nymia Almeida, vicepresidenta senior para calificaciones corporativas de Moody"s en México.



Apenas en septiembre pasado, Financial Times destacaba que Pemex era ya la compañía petrolera nacional más endeudada del mundo, con más de 100.000 millones de dólares en compromisos a acreedores y, aproximadamente, la misma cantidad en obligaciones de pensiones. El consultor energético John Padilla señaló al medio especializado que Pemex ahora gasta "más en jubilados que en empleados".



El plan de acción del Gobierno



El Gobierno mexicano contempla un nuevo plan de refinación para que Pemex sea autosuficiente en la producción de gasolinas, sin embargo, ello no se traduciría de inmediato en mejoras a su balance financiero.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que en marzo de 2019 se lanzará la licitación, con seis paquetes, para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, a fin de procesar el petróleo dentro del país para evitar así su exportación y "lograr la soberanía energética."



Robo y desabastecimiento



Este fin de semana, una escena fue recurrente en algunos estados: largas filas de autos esperando cargar gasolina en las estaciones de Pemex o buscando alguna de ellas con combustible suficiente.



En los estados de Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tabasco y Estado de México hubo denuncias el fin de semana por desabasto de gasolina.



Ante esa situación, Pemex informó que sus terminales de almacenamiento y despacho "cuentan con suficiente inventario para cubrir la demanda de la población". La compañía también indició que busca incrementar hasta en 20% más su distribución en los estados afectados, todo ello mediante el empleo de auto-tanques y carro-tanques.



Esta mañana, el presidente mexicano aseguró que hay suficiente combustible y que el desabasto se debió al cambio de rutas de distribución de gasolina para evitar el huachicoleo, como se le denomina comúnmente al robo del combustible.



"Cambiamos la ruta de la distribución, por eso el desabasto en algunos lugares. Puedo decir que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas", dijo.



Por ello, López Obrador anunció también el despliegue de 900 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en instalaciones de Pemex, como parte del operativo para evitar el robo de combustible



"Repito, hay gasolina suficiente en el país, esto es importante que se sepa. Tenemos reservas suficientes. Es cómo se distribuye la reserva. Estamos procurando no distribuirla como se hacía anteriormente, abriendo los ductos de manera general y discriminada, sino controlando, porque lo que sucedía era que mantenían los ductos abiertos y, se los comentaba, en los monitores de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas, las mantenían abiertas", apuntó en su tradicional conferencia matutina.