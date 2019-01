Enamorado Ricky Martin comparte la primera foto con su hija Lucía





07/01/2019 - 16:03:56

Quien.- Durante su aparición en la alfombra roja de los premios Globos de Oro, el boricua manifestó sentirse maravillado con su reciente paternidad, y confesó que la llegada de la pequeña cambió toda su vida.



Ver esta publicación en Instagram #Multitasking Getting ready for the @goldenglobes #goldenglobes2019 #acsversace . 📷: @jwanyosef 💇🏻‍♂️: @thecooljoey Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 6 Ene, 2019 a las 1:15 PST





“Es una hechicera, hace con nosotros lo que quiera, y solamente tiene 10, 12 días. ¡Estoy enamorado, pero como nunca!, es una cosa increíble”, dijo el artista.



De la misma manera, Ricky explicó que ahora tiene que turnarse las labores de padre con su esposo Jwan Yosef, quien, por estar al cuidado de la bebé, no pudo acompañarlo a la gala.



“Bueno, pues sí, trabajamos en equipo, y él se ha quedado con la bebé”, detalló.



Ver esta publicación en Instagram En casa. Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 4 Ene, 2019 a las 10:29 PST





