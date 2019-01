¿El exceso de higiene puede causar leucemia?







07/01/2019 - 15:52:04

El comercio.pe.- La semana pasada, el médico e investigador británico Mel Greaves fue honrado con el grado de Caballero por la Reina Isabel II de Inglaterra.



Ya en el 2017, el Dr. Greaves había recibido la Royal Medal de la Royal Society, extraordinaria distinción obtenida antes por Charles Darwin (teoría de la evolución), Michael Faraday (teoría del electromagnetismo) y Francis Crick (estructura del ADN). La razón de tan altos honores es que Sir Mel Greaves, como se lo debe llamar, ha trabajado durante 35 años para comprender la causa de la leucemia linfática aguda (LLA), de la cual nos ocuparemos en esta columna.







La LLA es el cáncer más frecuente de los niños y ocurre cuando un linfocito (uno de los cinco tipos de glóbulos blancos) se vuelve maligno y se reproduce sin control dentro de la médula ósea, órgano en donde se forman las células de la sangre. Los síntomas de la enfermedad son fiebre e infecciones por falta de glóbulos blancos, extrema palidez por la anemia y sangrado por la falta de plaquetas. Sin tratamiento, la LLA es invariablemente mortal. Con quimioterapia la curación de la enfermedad llega al 90% en países de alto ingreso económico.



En países de mediano ingreso económico, como el Perú, la curación esta alrededor del 60%, atribuyéndose esa deficiencia a la gravedad con que llegan los niños a los poquísimos hospitales especializados.



—Mutaciones—



De acuerdo con la teoría del Dr. Greaves, la leucemia se desarrolla en dos etapas. La primera se produce durante la vida intrauterina, e implica mutaciones genéticas que causan la fusión de dos o más genes (fusión genética) o formación de copias extras de cromosomas (hiperdiploidia). Según el Dr. Greaves, no existe evidencia que esas mutaciones genéticas tengan causas ambientales conocidas.



El hecho –según la teoría– es que aproximadamente 1% de los niños que nacen con esa mutación desarrollará LLA, siempre y cuando se produzca una segunda mutación genética, la cual causa alteraciones en el modo en que los glóbulos blancos reconocen a los microbios y fabrica anticuerpos contra ellos.



Lo provocativo de la teoría del Dr. Greaves es que esa segunda mutación ocurriría porque el bebe fue criado en un ambiente muy limpio durante el primer año de vida. El no exponer al bebe a los microbios durante los primeros meses de vida, por ejemplo al criarlo en ambientes muy limpios, no dejarlo que juegue libremente en el suelo o que se junte con otros niños, haría –según el Dr. Greaves– que cualquier infección adquirida durante la infancia desencadene la segunda mutación que cause la leucemia linfática aguda.



En otras palabras, el desarrollo de la LLA sería consecuencia de una interferencia con el proceso evolutivo natural del sistema inmunitario, el cual, desde tiempos inmemoriales permitió que los bebes entrenen y desarrollen su sistema de defensa en ambientes naturales y contaminados, muy diferentes de los asépticos ambientes de las sociedades modernas, especialmente en países de altos ingresos económicos.



Cabe resaltar que la LLA es más frecuente en países ricos que en países pobres.



—La teoría higiénica—



Junto a los antibióticos, la higiene personal y del medio ambiente constituyen los grandes logros de la salud pública en el siglo pasado.



¿Pero no será posible que se nos haya pasado la mano y que ese exceso de celo en la limpieza esté haciendo que nuestros niños crezcan con sistemas de defensa menos entrenados, y por lo tanto más susceptibles a diversas enfermedades, entre ellas las alergias y el cáncer?



Por ejemplo, antes de su unificación en 1989, la frecuencia de alergias era mucho mayor en la Alemania Occidental –más urbanizada– que en la Alemania Oriental –más rural–. Además de contaminación ambiental, se pensaba que el diferente ambiente en que crecían los niños explicaba la diferencia. Después de la unificación, con la rápida urbanización de la antigua Alemania Oriental, las tasas de alergias se igualaron.



—¿Cómo criar a los hijos? —



Sin duda que la limpieza es importante, pero parece que el exceso de limpieza no lo es. En ese sentido, que el niño pase tiempo con la naturaleza, que juegue con tierra en el parque, que entre en contacto directo con las mascotas o que de repente se coma un pedazo de pan que se le cayó al suelo no deben ser considerados como pecados capitales.



Es también importante no usar en casa ningún tipo de jabón o detergente antibacterianos, algunos de los cuales han sido prohibidos en el Perú desde octubre del 2018. Que no lo engañen diciéndole que los jabones antibacterianos son beneficiosos para la salud. Simplemente, no los use. Al respecto, el triclosán, antibacteriano presente en algunos jabones cuya venta esta aún permitida, ha sido asociado al cáncer del hígado.



—Corolario—



Analizando las bacterias intestinales de miles de personas, el Dr. Greaves –quien cree firmemente que la LLA es prevenible– está trabajando en una especie de vacuna, una mezcla bacteriana tipo yogur, que se podría dar en el primer año de vida para dar el sacudón inicial al sistema de defensa del bebe. Mientras tanto, recomienda criarlos con mayor libertad y dar lactancia materna exclusiva por un tiempo mínimo de seis meses.



En ese sentido, en vez de renegar cuando los niños traigan un resfrío u otra infección de la guardería infantil, quizás debamos agradecer que esa incomodidad, pueda estar ayudando al desarrollo de su sistema de defensa y, quien sabe, evitar una leucemia.