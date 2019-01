Llegó el día X: ¿Reaparecerá Juan Gabriel este 7 de enero?







07/01/2019 - 15:41:22

Actualidad.- Tras varias semanas de especulaciones sobre la "resurrección" del famoso cantautor mexicano Juan Gabriel, fallecido en 2016, este lunes llega el día en que el artista cumpliría 69 años, y que fue indicado por su exrepresentante Joaquín Muñoz como la posible fecha de su reaparición ante el público.



Alberto Aguilera Veladez, más conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, en el estado de Michoacán. En el aniversario de su natalicio, su municipio natal rinde homenaje a la leyenda de la música mexicana con una serie de actividades, incluida una misa en memoria del cantante a las 19:00 (hora local) y un concierto que contará con la participación de varios artistas michoacanos.



El mito del regreso



El pasado mes de noviembre, el exrepresentante del "Divo de Juárez" afirmó que el músico simuló su muerte para tener mayor privacidad y que decidió regresar al público el 15 de diciembre. "Simuló su muerte, escondido no está, porque él no ha matado, ni es narcotraficante. Está en una casa, está muy bien", declaró Muñoz en una entrevista con el programa "Intrusos" de Televisa.



La noticia causó un gran revuelo y empujó a los fans del cantante a crear eventos en Facebook para celebrar la posible reaparición de su ídolo. Sin embargo, más tarde Joaquín Muñoz rectificó la fecha del supuesto retorno de "Juanga", afirmando que tendría lugar el 7 de enero.



"Yo nunca dije que el día 15, dije que a partir del día 15. A lo mejor es el día 7 de enero, que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios a ver si lo quieren hacer el día internacional de Juan Gabriel", afirmó el hombre en una entrevista para el programa "Al Rojo Vivo".



Misteriosos tuits



A pocos días del anunciado "regreso" del artista, una serie de publicaciones en sus redes sociales han hecho dudar nuevamente a sus fanáticos sobre la veracidad de su muerte.



Uno de los tuits más recientes, colgado el pasado 2 de enero, cita una frase entre comillas, que va acompañada con la etiqueta #SoyJuanGabriel, entre otras: "La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos", reza el texto.



“La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos”





Por otro lado, allegados y familiares del intérprete han negado que aún se encuentre con vida y han reiterado que su deceso ocurrió el 28 de agosto de 2016. Recientemente, Efraín Martínez, considerado por algunos medios como la última pareja del artista mexicano, descartó que estuviera vivo y aseveró que "hay que aceptar las cosas como son".