Choque asegura que los ajustes en el equipo técnico del TSE no representan peligro





07/01/2019 - 12:51:35

La Razón.- “No existe ningún peligro”, respondió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, a las críticas de políticos opositores y la advertencia de su propio colega, el vicepresidente Antonio Costas, de riesgos en las primarias del 27 de enero debido al cambio de personal “clave” en el área de base de datos.



“No existe ningún peligro, creo que es necesario aclarar eso, los datos del registro biométrico son administrados por el Servicio de Registro Cívico (Sereci), en este caso para el 27 de enero vamos a trabajar con el registro de militantes, no tienen absolutamente nada que ver los dos registros”, señaló en una entrevista en la red Unitel.



El TSE desvinculó a Óscar Flores, jefe de Departamento responsable de la Base de Datos de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, y Franz Álvarez, jefe de Sección de Infraestructura y Comunicación.



“Esta es un área estratégica muy importante y eso afecta al sistema de en general. A mí no me interesa tanto la credibilidad como que todo funcione como debe”, reclamó Costas.



En ese ínterin, políticos de oposición advirtieron que los cambios obedecen a la gestación de un “fraude electoral”, mientras que el oficialismo replicó que ese tipo de decisiones solo son parte de la habitual regencia de una entidad estatal.



Choque apuntó el fin de semana que la premisa de la reestructuración es “asegurarnos de que el trabajo en esa áreas se cumpla con mayor eficiencia y responsabilidad” y con “profesionales con experiencia”.



Este lunes, argumentó que “es un personal con alta experiencia y no es personal nuevo”. Sin especificar el cargo, explicó que el nuevo funcionario que se ocupa ahora del área de Tecnología de Información de manera interina trabajó antes en el Sereci.



“Nosotros, como Sala Plena, no como vocales individuales, tenemos la obligación de poner en funcionamiento (los procesos) de la mejor forma posible y queremos, y esa decisión de Sala Plena, de que sean los recursos humanos más cualificados”, insistió.



En relación a las denuncias de una posible desinstitucionalización del Órgano Electoral Plurinacional (OPE), Choque aseguró que “la institucionalidad del TSE implica la decisión de la Sala Plena, mi presidencia tiene el objetivo de hacer cumplir resoluciones de Sala Plena”.