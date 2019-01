Mallku: A García Linera nunca jamás le gustó el idioma indio







07/01/2019 - 12:44:53

Erbol.- Felipe Quispe, el "Mallku", al recordar sus experiencias con Álvaro García Linera en los ayllus rojos y cabildos clandestinos, aseveró que al Vicepresidente jamás le gustó el idioma indio y no lo aprendió en 20 años.



"Álvaro García Linera, en su condición de elite predominante omnipotente, se mantuvo muy arraigado con las costumbres de sus ancestros coloniales. De manera que nunca jamás le gustó el idioma indio. Esta posición es notoria y está presente en todas sus actividades políticas", escribió el "Mallku" en un texto que difundió en las redes sociales, denominado Fíjese: mis papeles hablan idioma nativa.



Recordó que en "solemnes cabildos clandestinos y conspirativos", Álvaro García Linera era el único que no hablaba el idioma aymara. Señaló que se sentía como llevar a un papagayo.



"Me sentía como estuviera cargando en mis hombros un pedante papagayo de hermosos plumajes haciendo sus gestos: escuchaba, miraba a la gente, movía los ojos, la cabeza y abría la boca, etc. Era triste ver a un foráneo que se incrustó en medio de los indianistas", indicó.



Contó que incluso le puso a una persona, Secundino Mamani (Tutukuchi), para que enseñe la lengua nativa a García Linera, pero éste "se hacía recio" y tenía un complejo de superioridad y racionalidad.



"No se dejaba enseñar ni entendía una orden ideal y de consciencia. Al contrario, le gustaba mandar, ordenar y dirigir a la indiada amorfa. Sí, ese era su meta y objetivo", escribió el "Mallku".



Según Quispe, García Linera también tuvo un altercado por vestir poncho. Recordó que un militante del Ejército Guerrillero Túpac Katari, Andrés Condori Aruquipa, le dijo al ahora Vicepresidente: "a vos q´ara no te corresponde ese ´poncho rojo´, sácate rápido. Porque tú no hablas nuestro idioma Aymara, eres un gringo extranjero". García se enojó y el "Mallku" tuvo que calmar a ambos.



"El Vicepresidente Álvaro García Linera, en 20 años no había aprendido hablar ningún idioma originario. Estuvo desde 1985 hasta 2005 en los Ayllus Rojos. Luego, se pasó al Partido MAS-corrupto; en 13 años con el gobierno de cambio, tampoco había aprendido algún idioma nativa. El supuesto inteligente nunca pudo probar su capacidad de aprendizaje", señaló.



Se refirió también al episodio en que una periodista pidió a García Linera un saludo en aymara y éste lo evadió. Dijo que entonces el "inteligente se desplomó bruscamente y no pudo responder ni siquiera un ´Jallalla´".