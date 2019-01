Costas dice que está preocupado por la improvisación, tras cambios en el OEP







07/01/2019 - 12:39:18

Opinión.- "La preocupación que tengo es la improvisación, el tomar decisiones que no sean sopesadas puede ser algo que repercuta a futuro". Así el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, en entrevista con ERBOL, expresó su inquietud después de cambios de funcionarios clave de sistemas en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).



El fin de semana se supo que, durante la ausencia de Costas por vacaciones, la Sala Plena del TSE había cambiado a los jefes de base datos y seguridad tecnológica, lo cual causó la susceptibilidad del vicepresidente del Tribunal.



Costas calificó el cambió como "precipitado" que no fue en el momento adecuado. Señaló que ese "incidente" ha afectado "áreas extremadamente críticas".



Destacó la capacitación del personal desafectado y, por el otro lado, cuestionó la capacidad y habilidad de las personas designadas.



"El personal que se afectó es personal altamente capacitado. Quienes están designados no tienen esta especialidad, han trabado en otros aéreas, son profesiones que tienen su formación, pero, indudablemente, no las competencias ni las habilitadas, ni los cursos desarrollados de quienes han sido desafectados", explicó.



Dijo que el personal retirado ha recibido capacitación en configuración de gestoras, sistema Blade, virtualización, pero entre los que asumen hay gente que ni siquiera ha hecho el curso CCNA, que es el primero para redes.



Costas imagina que se hizo ese cambio `por la coyuntura y el cambio de directiva que hubo en el TSE. Anunció que dialogará con sus colegas vocales para revisar esa decisión.



"El tema se que en nuestro país la improvisación es terrible", consideró.



Explicó que 600 oficiales de registro civil dependen de los sistemas del OEP, además se hace un saneamiento en línea y se ofrece consultas de bases de datos. En ese escenario, señaló que lis nuevos designados tendrán limitaciones. Alertó que se pueden generar retrasos indeseados.



Uno de los argumentos que expuso la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, para los cambios consiste en que se está atendiendo la sugerencia de la OEA que hizo la auditoría al padrón, según publicó Urgentebo.



Costas dijo que eso no es así, y que la OEA más bien expresó su preocupación de que el tamaño del personal era muy pequeño.