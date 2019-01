Delincuentes entran a una iglesia y apuñalan a párroco en Trinidad







07/01/2019 - 12:37:11

Opinión.- Un hecho por demás de insólito sucedió en la ciudad de Trinidad (Beni) después que tres delincuentes ingresaron a la iglesia La Santa Cruz y apuñalaron al conocido párroco Tony Bravo en el afán de robar dinero.



La agresión ocurrió este domingo cuando la víctima descansaba su jornada, los antisociales de quienes se menciona eran dos varones y una mujer simularon necesitar ayuda y pidieron al sacerdote que los atiendiera un minuto para luego atacarlo en el interior de la iglesia utilizando un cuchillo de sierra con el cual lo hirieron a la altura del abdomen.



Consumado el hecho, los agresores salieron escapando y el párroco con su bata ensangrentada logró pedir auxilio siendo derivado por particulares a emergencia del hospital Obrero de Trinidad dondelograron controlarle la hemorragia y estabilizarlo, informaron medios de ese departamento.



Horas después en una rápida reacción policial de voluntarios del grupo Gacip y la Policía se logró aprehender a Javier Cuéllar quien aceptó que presenció el ataque al sacerdote en complicidad con sus dos amigos. “Yo no apuñalé al padre porque soy su hijo, el siempre me da comida y me ayuda fue Axel Cuéllar… Axel Cuéllar”, dijo el sospechoso en un video que se hizo viral en las redes sociales.



Personal de la Felcc aperturó una investigación y ya tiene identificada a los otros dos agresores que continúan prófugas. Entre tanto, la ciudadanía rechazó la agresión que pudo haber cobrado la vidadel conocido párroco por sus obras de bien social.