Víctima de intento de feminicidio peregrinó en El Alto por 10 horas







07/01/2019 - 12:35:50

Página Siete.- Con la nariz fracturada y sin parar de sangrar, Karen T. –víctima de intento de feminicidio– denunció ayer que tuvo que peregrinar por más de 10 horas para poner una denuncia contra su agresor, David T. Su abogado señaló que los investigadores retardaron irregularmente las diligencias.



“Luego que la víctima fuera rescatada, el agresor fue llevado por acción directa a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto, donde se han tomado los datos preliminares. Lo que ha pasado es que los investigadores han hecho retardar el proceso de forma irregular para que pasen las ocho horas de detención y así poder dejarlo en libertad”, declaró el abogado de la denunciante, José Peñaloza.



Según relataron los familiares de la víctima, David T. es el ex enamorado de Karen. Luego de un año de separación ambos intentaron retomar la relación, motivo por el que la mañana de ayer ella se encontraba en el domicilio de su agresor.



“Ahí en su casa la ha atacado por celos. La encerró y empezó a golpearla sin que ella pueda escapar”, contó la hermana.



En un descuido, la víctima logró enviar un mensaje de auxilio a sus familiares, a quienes pidió llamar a la Policía porque David “la quería matar”. El auxilio llegó a tiempo pero la denuncia no pudo ser formalizada hasta 10 horas después, luego de que la joven peregrinara entre las oficinas policiales de El Alto y de los médicos forenses.



“Desde las 11:00 de la mañana estamos andando, los forenses ni siquiera me han tomado una fotografía. Hace un momento nos dijeron en la Fiscalía que lo iban a soltar porque se estaban cumpliendo las ocho horas de detención. Por favor, ayúdenme, si sale libre me va a matar”, declaró Karen a las 20:30 de anoche.



Cerca las 21:00, el jurista Peñaloza indicó que lograron conseguir la orden de aprehensión para evitar que el agresor quede libre. Sin embargo, manifestó su preocupación ya que temen que las irregularidades se repitan en la audiencia cautelar y David T. quede en libertad.



“Pese a que presentamos la situación ante el Fiscal, los investigadores no han realizado las diligencias, por eso ahora estamos solicitando ayuda a la prensa para lograr justicia”, dijo.