Cómo el cierre del Gobierno de EE.UU. afectará a los estadounidenses más desfavorecidos







07/01/2019 - 12:11:18

RT.- El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, forzado por la exigencia de Trump de destinar 5.700 millones de dólares del presupuesto federal a la construcción del muro fronterizo con México, está sometiendo a los habitantes locales del país a una dura prueba, según un reciente artículo del portal Axios basado en los informes de varias otras fuentes.



""Para la mayoría de los estadounidenses, [el cierre] es abstracto", pero va a pasar a ser real muy pronto", advierte el autor del texto, citando al cofundador del portal, Mike Allen. Según predice el medio, las consecuencias económicas del prolongado debate en torno al presupuesto federal prometen ser muy serias y golpearán a los residentes locales, principalmente a los necesitados.



Además de la suspensión salarial de los empleados gubernamentales, el cierre también podría afectar a 38 millones de estadounidenses cuya subsistencia depende de los cupones del programa asistencial de nutrición suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) tras la reducción o, incluso, detención de su reparto.



"¿Y adivina qué estados reciben la mayoría de los cupones alimentarios? Los estados donde ganó Trump. Lol ["muerto de risa", en inglés]", tuiteó sobre la cuestión un usuario de Twitter "Tan pronto como caigan los cupones alimentarios, toda la gente que ha votado por él se rebelará en su contra, por lo que veremos si pondrá en riesgo su base de fans de los "cuellos rojos"", comentó otro.



"¿Qué sucederá cuando los empleados federales no puedan permitirse llenar de gasolina sus autos? ¿Qué sucederá cuando se trate de decidir entre el transporte para ir trabajo y la comida para la familia? Tenemos que resolver este presupuesto antes de que nuestros servicios públicos reciban un golpe crítico", reza otro tuit.



Por otra parte, están en riesgo los pacientes de los hogares de ancianos de la cadena Promise Hoealthcare Group —que está tratando de salvarse de la bancarrota— cuya salud y seguridad dependen de cuándo será aprobada por la corte su solicitud de vender sus activos restantes.



Entre las víctimas del debate intergubernamental sobre el presupuesto federal —debido al estancamiento del trabajo del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés)— también figurarán los contribuyentes que esperan recibir un reembolso de impuestos.



Para recuperar rápidamente sus fondos estas personas tienden a presentar sus informes y solicitudes al IRS lo antes posible, pero parece que en 2019 este truco no les ayudará, debido a las drásticas reducciones de personal de la institución.



El Gobierno de EE.UU. continúa en cierre técnico parcial desde el pasado 22 de diciembre, debido a la disputa parlamentaria por la financiación para la construcción del muro fronterizo, compromiso principal de la campaña del actual mandatario, que prometió vetar cualquier legislación que no incluya los 5.700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera meridional del país.