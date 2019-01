EE.UU. y China inician diálogo comercial en medio de queja por buque estadounidense







07/01/2019 - 12:06:17

VOA.- China y Estados Unidos quieren trabajar juntos en comercio, indicó un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, quien a su vez se quejó del avistamiento de un buque estadoundiense y pidió a las autoridades que garaticen buenas condiciones para avanzar en el diálogo comercial que comenzó el lunes en Beijing.



El vocero del Ministerio de Exteriores, Lu Kang, confirmó el inicio de las negociaciones durante una conferencia de prensa rutinaria el lunes.



La reunión marca el primer encuentro oficial desde que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron en diciembre una tregua de 90 días en una guerra comercial que ha agitado a los mercados internacionales.



Pese a que ambas partes se mostraron optimistas para zanjar la disputa arancelaria que tiene en vilo a los mercados, China fue enfática en su reclamo a Estados Unidos.



"Hemos presentado quejas severas contra Estados Unidos", dijo Lu. El buque, al que identificó como el destructor USS McCampbell, había violado el derecho chino e internacional, infringió la soberanía de Beijing y amenazó la paz y la estabilidad, agregó el vocero.



El Ministerio de Exteriores explicó que China envió aviones y barcos militares para identificar al buque estadounidense y advertirle que abandone la zona próxima a unas disputadas islas en el Mar de la China Meridional.



"Las dos partes tienen la responsabilidad de crear una atmósfera necesaria y buena para este fin", dijo Lu.



La delegación estadounidense no reaccionó de manera inmediata, según informó la agencia The Associated Press.



La delegación de Washington para las conversaciones comerciales la lidera Jeffrey D. Gerrish, adjunto al representante comercial de Estados Unidos, según la Casa Blanca. El grupo está formado por funcionarios de los departamentos de Agricultura, Energía, Comercio, Tesoro y Estado. El gobierno chino reveló quién representa a Beijing.



Trump optimista



El presidente Trump dijo el domingo que las conversaciones con China marchan muy bien y que la debilidad de la economía del gigante asiático da razones a Pekín para trabajar en favor de un acuerdo.



Las dos partes acordaron celebrar conversaciones "positivas y constructivas" y dialogar para resolver sus disputas económicas y comerciales en línea con el consenso alcanzado por los líderes de ambos países, dijo a los periodistas Lu Kang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.



"Desde el principio creemos que la fricción comercial entre China y Estados Unidos no es una situación positiva para ninguno de los países ni para la economía mundial. China tiene buena fe, sobre la base de un respeto e igualdad mutuos, para resolver las fricciones comerciales bilaterales", agregó Lu.



Trump impuso aumentos de aranceles del 25% sobre bienes chinos por valor de 250.000 millones de dólares en importaciones en represalia por las acusaciones de que Beijing roba tecnología. China respondió con punitorios por valor de 110.000 millones sobre bienes estadounidenses, ralentizó los permisos de aduanas para sus empresas y suspendió la emisión de licencias en varios sectores empresariales.



Washington, Europa y otros socios comerciales alegan que las tácticas de Beijing violan sus obligaciones de libre comercio.



"Respecto a si la economía china va bien o mal, ya lo he explicado. El desarrollo de China tiene una amplia tenacidad y un gran potencial", dijo Lu. "Tenemos una confianza firme en la fortaleza a largo plazo de los fundamentos de la economía china".