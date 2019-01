Jim Carrey y Ginger Gonzaga debutaron como pareja en los Golden Globes







07/01/2019 - 10:47:26

Quien.- Solo un día después de que los actores Jim Carrey y Ginger Gonzaga se dejaran ver saliendo juntos, y en actitud cariñosa, de la fiesta que el canal de televisión Showtime había organizado para agasajar a los nominados de esta última edición de los Globos de Oro, lo que sin duda abrió la puerta a todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de su estrecho vínculo, la flamante pareja terminó de confirmar su romance al presentarse juntos en la propia gala de premios que tuvo lugar anoche en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.





Unas horas antes de que los también protagonistas de la aclamada serie "Kidding" pasearan su amor por la alfombra roja que conducía al interior del auditorio, el representante del intérprete ya había emitido un comunicado para adelantar a los medios de comunicación que, en efecto, los artistas disfrutaban de una ilusionante relación sentimental, lo que llevó a muchos de los reporteros a preguntarles directamente sobre los orígenes y las circunstancias de tan sorprendente romance.



Visiblemente nervioso ante las cuestiones que, a tal efecto, le dirigió la periodista del canal "Entertainment Tonight", Jim Carrey se limitó a presumir de lo "afortunado" que era al verse acompañado en el evento por una mujer "tan hermosa por dentro como por fuera, increíblemente talentosa e inteligente": unos halagos que sumieron a Ginger Gonzaga en un evidente estado de timidez y nerviosismo: "Es que no me suelo tomar muy bien esto de los elogios", confesaba ella.



Tras un pequeño "receso" en el que el astro de Hollywood pudo compartir sus sensaciones ante la perspectiva de optar, una vez más, a uno de los galardones que concede anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera gracias a su aplaudido papel en "Kidding", en la que curiosamente los dos enamorados también protagonizan un llamativo romance en la ficción, los artistas no tuvieron más remedio que ofrecer detalles adicionales sobre la forma en que se fraguó su historia de amor.



"Nos conocimos poco después de que ella terminara su último trabajo y se uniera al proyecto [de "Kidding"]. Congeniamos muy bien y empezamos a vernos fuera del set. La verdad es que estamos muy contentos", explicaba Jim antes de dar paso a Ginger para que, en esta ocasión, fuera ella la que dotara a la entrevista de varios destellos de humor: "Me fijé en esa gorra de béisbol tan sexy que suele llevar y me quedé prendada de él", aseguraba.