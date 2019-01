Khloé Kardashian revela sus planes para la maternidad en 2019







07/01/2019 - 10:45:06

Quien.- El clan más mediático del mundo del entretenimiento vivió en 2018 su particular baby boom con el nacimiento de tres nuevos bebés: Stormi y True, las primogénitas de Kylie Jenner y Khloé Kardashian respectivamente, y Chicago, el tercer bebé en común de Kim y su marido Kanye West, que llegó al mundo mediante un proceso de gestación subrogada. Sin embargo, todo apunta a que en 2019 la familia seguirá creciendo si se dan por ciertos los rumores que aseguran que la estrella televisiva y el rapero están esperando su cuarto hijo gracias al mismo método de reproducción asistida.



Y parece que la siguiente en animarse a seguir sus pasos podría ser Khloé, en vista de las declaraciones que acaba de realizar en sus redes sociales: "Dios mío, ¡no lo sé! La quiero muchísimo y me siento mucho más completa gracias a ella", ha reconocido la socialité cuando le preguntaron si estaba pensando en repetir experiencia en la maternidad a través de su cuenta de Twitter, donde acostumbra a responder con una sinceridad arrolladora a los mensajes de sus seguidores.





La más pequeña de las tres hermanas Kardashian dio la bienvenida a su niña el pasado mes de abril en una situación que distaba de ser idílica, ya que apenas unos días antes de dar a luz se hicieron públicos una serie de vídeos que confirmaban que su pareja y padre de su hija, Tristan Thompson, le había sido infiel con varias mujeres durante el embarazo .



Desde entonces el estado de su relación sentimental ha sido un misterio: aunque en un principio ella defendió su decisión de dar al jugador de baloncesto otra oportunidad, alegando que nadie conocía realmente los entresijos de la historia, y desde entonces han celebrado juntos varias ocasiones especiales, distintas fuentes cercanas a ella afirman que en realidad nunca habrían superado esa crisis. Esa supuesta inestabilidad explicaría quizá por qué Khloé no se anima a ser más específica acerca de sus planes de futuro.



"Me imagino que tener otro [bebé] solo aumentaría esa sensación de plenitud, pero la verdad es que no lo sé. Supongo que solo el tiempo dirá qué tiene planeado Dios para mí", ha concluido de manera algo enigmática.