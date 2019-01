Kylie Jenner presume un anillo de compromiso en Instagram







07/01/2019 - 10:42:45

Quien.- En más de una ocasión, Kylie Jenner ha confundido a sus 123 millones de seguidores de Instagram al usar un anillo de diamantes en la mano izquierda. Ayer, la más pequeña de las hermanas Kardashian compartió una nueva foto en la que aparece con el que podría ser un anillo de compromiso.



Entre los 87,000 comentarios que ha obtenido la publicación en apenas unas horas, muchos de los seguidores de Kylie creen que, esta vez, podría ser real. Esto, porque hace apenas unos días, Travis Scott aceptó en una entrevista para Rolling Stone que planea proponerle matrimonio pronto.

Publicidad



En esta, habló de la evolución de su relación, que empezó con "dos niños, viendo qué pasaba. Quizá, la primera semana, no sabes si es algo real o no. Luego te das cuenta que sigues hablando con ella, ella sigue respondiendo. No nos quedamos sin nada que decir. Y luego llegó a un punto en que descubrí que la necesito para funcionar. Nos casaremos pronto. Solo necesito lucirme; tengo que proponérselo de una manera sorprendente."



¿Será esta la manera de Kylie de hacerle saber que está lista?