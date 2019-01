Así fue el reencuentro entre Luis Miguel y Roberto Palazuelos





07/01/2019 - 10:40:47

Quien.- Después de ver ‘Luis Miguel, la serie’ y ver la ola de declaraciones que surgieron a su alrededor, en especial de la extinta amistad entre Luis Miguel y Roberto Palazuelos, ver una reconciliación entre ellos sería de lo mejor que podríamos ver.



Algo así ocurrió en Tulum cuando El diamante negro y El Sol fueron captados juntos. Debemos aclarar que se trataba del Luis Miguel de ficción, o sea, Diego Boneta. En su cuenta de Instagram, el empresario y actor compartió la fotografía en la que se aparecen ambos acompañados de un grupo de mujeres.



Ver esta publicación en Instagram Aquí conDiego Boneta y buenos amigos en Ahau!!Tulum en los cuernos de la luna con mucho turismo Una publicación compartida de Roberto Palazuelos (@robertopalazuelosbadeaux) el 4 Ene, 2019 a las 12:22 PST





“Aquí con Diego Boneta y buenos amigos en Ahau!!Tulum en los cuernos de la luna con mucho turismo”, escribió Roberto.



Luego de esta publicación muchos de sus seguidores comenzaron a hacer bromas sobre el supuesto reencuentro entre los ex amigos , que lamentablemente solo se quedó en una broma. Esperamos que esto sea la antesala para que en un futuro no muy lejano ambas personalidades lo consideren en la realidad. “Aquí con Diego Boneta y buenos amigos en Ahau!!Tulum en los cuernos de la luna con mucho turismo”, escribió Roberto.Luego de esta publicación muchos de sus seguidores comenzaron a hacer bromas sobre el supuesto reencuentro entre los ex amigos , que lamentablemente solo se quedó en una broma. Esperamos que esto sea la antesala para que en un futuro no muy lejano ambas personalidades lo consideren en la realidad.