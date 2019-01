Los edulcurantes no son más saludables que el azúcar, según estudio





07/01/2019 - 10:34:05

El comercio.pe.- No existen pruebas significativas de que los edulcorantes sean más beneficiosos para la salud que el azúcar, según una revisión científica de investigaciones sobre el tema.



El estudio, encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que los edulcurantes no calóricos (o bajos en calorías) usados como sustitutos del azúcar no marcan una diferencia importante en la salud salvo una leve pérdida de peso.



Los investigadores analizaron 56 estudios científicos sobre la relación entre estos compuestos y distintos aspectos de la salud, como base de una futura guía sobre los edulcorantes no azucarados que prepara la OMS.





En el estudio, publicado en la revista British Medical Journal, lo autores concluyen que "no hay pruebas suficientes para evaluar de forma definitiva los beneficios y, en particular, los posibles efectos a largo plazo de los edulcorantes no azucarados".



Sin embargo, indica Joerg J. Meerpohl, del Instituto para la Evidencia en Medicina de la Universidad de Friburgo (Alemania) y autor principal del estudio, "tampoco tenemos pruebas consistentes de impactos negativos destacables para la salud".



En ese sentido, los investigadores recuerdan que las comidas no edulcoradas y el agua constituyen los mejores sustitutos del azúcar.