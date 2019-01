Compatriotas en Brasil temen discriminación







07/01/2019 - 07:58:42

Correo del Sur.- Bolivianos residentes en Brasil están temerosos de ser víctimas de mayor discriminación por el gobierno de Jair Balsonaro, después de que un diputado afín a él, Rodrigo Amorim, afirmara que "a quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia”, declaraciones que ayer motivaron una nueva condena del presidente Evo Morales y el pedido de disculpas públicas del ministro de Justicia, Héctor Arce.



Luis Vázquez, ex presidente de la Asociación de Emprendedores Bolivianos de Río Coímbra y residente en Sao Paulo, calificó las palabras del parlamentario del Partido Social Liberal como xenófobas y discriminatorias.



"Ya veíamos venir este tipo de actos por el Gobierno brasileño. Hay molestia en la comunidad boliviana", declaró.



Recordó que durante la campaña electoral, la gente de Bolsonaro ya calificó a los migrantes bolivianos como una escoria de Brasil, dichos que fueron atribuidos al mismo Bolsonaro.



El emprendedor manifestó que los bolivianos temen que el nuevo gobierno se margine del acuerdo migratorio del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).



"Se teme también porque se endurezca la política migratoria y sea más difícil el ingreso de los nuevos migrantes de Bolivia que vienen hacia el Brasil", lamentó.



Vásquez denunció que existe mucha discriminación al boliviano, no sólo de las personas, sino también de las instituciones públicas.



"En las escuelas se practica un ‘bullying’ (acoso escolar) muy marcado y fuerte, esto provoca que algunos padres tengan que volver junto a sus hijos a Bolivia (...) en los hospitales ocurre que a los bolivianos no les dan mucha preferencia y los ponen al último", se quejó.



GOBIERNO CONDENA



Ayer el presidente Morales volvió a expresar en un discurso su indignación por las declaraciones del diputado brasileño, después de que el sábado lo hiciera en la red social Twitter.



"Un diputado de la derecha dijo ‘en Brasil no va a haber ningún indígena, si quieren ser indígenas váyanse donde el Evo a Bolivia’, imagínense semejante mensaje. Aquí, en Bolivia, los indígenas gobernamos totalmente diferente, es algo histórico, inédito, un orgullo", afirmó.



"Cuando se trata de defender a la Nación boliviana no existen diferencias políticas. Nuestros Pueblos Indígenas merecen todo respeto y valoración y un representante electo de un país tan grande y digno como es #Brasil debería disculparse públicamente", escribió en Twitter el Ministro de Justicia.



Algunas voces desde el MAS ya solicitaron un pronunciamiento oficial de la Cancillería.