Flores no tiene garantizada su continuidad en Bolívar





07/01/2019 - 07:47:31

El deber.- La dirigencia de Bolívar y el futbolista, Jorge Flores, sostendrán este lunes una reunión importante donde se definirá la continuidad del jugador en filas celestes. Flores analiza otras ofertas y deberá hablar con la dirigencia académica para definir su futuro en la temporada 2019.



"Jorge, llega mañana y sostendremos una reunión", afirmó a Diez.bo un dirigente celeste, el mismo añadió que la intención es llegar a un buen acuerdo con el futbolista.



Flores, por su parte, prefirió no dar declaraciones hasta que finalice la reunión. El futbolista aún tiene contrato con Bolívar hasta junio.



Bolívar espera por Nicolás Ferreira, Luis Gutiérrez y Juan Miguel Callejón



Todavía faltan algunos jugadores en la pretemporada celeste. Nicolás Ferreira, Luis Gutiérrez y Juan Miguel Callejón son las ausencias que tiene el primer plantel académico.



Ferreira y Callejón se espera que se incorporen este lunes, sobre Gutiérrez todavía no se confirmó el día y la hora de su llegada. El resto de sus compañeros iniciaron la pretemporada el pasado viernes en la tarde, en la cancha del club de tenis de Huajchilla.