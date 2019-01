Bolivia dependiente de materias primas para crecer







07/01/2019 - 07:45:34

El Diario.- Bolivia es dependiente de precios de materias primas para crecer, debido a la ausencia de planificación para el crecimiento de la economía, y así lo muestra la bonanza de altos valores de los commodities en los años 2006-2012, según el análisis realizado por el economista Alberto Bonadona en el café de la mañana de radio Fides.



"El crecimiento económico de Bolivia no fue planificado ni programado como dice el Gobierno, fue causa el alto precio de las materias primas lo que impulsó a generar un aumento en la economía", indicó.



En entrevista con EL DIARIO, el economista José Gabriel Espinoza dijo que el repunte del precio del petróleo incidirá en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que fue fijado por el Gobierno para el 2018 de 4,7 por ciento.



Entretanto, Bonadona dijo que cualquier hubiera podido hacer crecer la economía con los precios de las materias primas del 2006 al 2012, y que "esta bonaza se filtró a la gente con el incremento del salario mínimo y el otorgamiento de los bonos".



También destacó que gran mérito del incremento de ingresos se debe a los proceso de planificación y desarrollo de gobiernos anteriores a 2006.



Para Bonadona, hay una serie de errores en el manejo de la economía, pues se justifica muchas acciones, como la inversión en la industrialización del litio con "historias contadas a medias".



También citó al Sistema Único de Salud (SUS) y aseguró que todo está improvisado y no sé conoce la cantidad de profesionales especialista por zona o construyen hospitales sin conocer cuál es la mayor prevalencia de enfermedades en una región.



DATOS



De acuerdo con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018, la economía nacional alcanzará un déficit fiscal de 8,3 por ciento, mientras que también registrará un indicador negativo en la balanza comercial, aunque en menor porcentaje en comparación con el 2017.



Una inflación baja, que no pasa el 3 por ciento. Sin embargo, en lo que se refiere a la deuda externa y las Reservas Internacionales Netas, también se observa un aumento, a 9.944 millones de dólares, y una reducción, a menos de 9.000 millones.