Afectados por proyecto Rositas flexibilizan su rechazo a hidroeléctrica

07/01/2019 - 07:44:06

Los Tiempos.- Aunque las comunidades comprometidas con el proyecto hidroeléctrico Rositas identificaron elementos técnicos, sociales y ambientales que hacen inviable el proyecto, no mantienen una oposición rotunda a la construcción de la hidroeléctrica, siempre y cuando el Gobierno garantice, como corresponde, una propuesta de compensación convincente.



Según Benigno Barrientos, vicepresidente del Comité de Defensa de Tierra y Territorio de las comunidades afectadas por el proyecto Rositas, el anuncio del Gobierno de postergar la construcción del proyecto fue un alivio para estas comunidades, sin embargo, dijo que los pobladores esperaban algún pronunciamiento posterior orientado a subsanar las falencias identificadas en el proyecto.



Referendo



“Nunca habíamos imaginado que podía salir el Presidente (Evo Morales) a ofrecer un referendo que prácticamente no conviene”, indicó Barrientos, a tiempo de mencionar que, en este caso, corresponde la realización de una consulta previa, libre e informada.



El dirigente aclaró que los habitantes de las 12 comunidades que quedarían inundadas con la represa no se oponen al desarrollo de Bolivia, y que está en manos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) demostrar la viabilidad del proyecto, pero aclaró que el Comité se mantiene firme en su decisión de aceptar el proyecto solamente si las comunidades hubieran obtenido una compensación justa, es decir, que su reubicación sea a un lugar que otorgue similares o mejores condiciones que las actuales.



“Habría que ver cuál es la propuesta porque no nos hemos opuesto en ningún momento al desarrollo, pero quisiéramos una alternativa viable y factible, de acuerdo a la gente, que convenza las expectativas”, dijo el dirigente, y agregó que “está en manos de ellos (ENDE) el plantear a la gente, porque si al final va a traer desarrollo y va a traer beneficios al país, nadie se va a oponer”, agregó el vicepresidente del Comité de Defensa de Tierra y Territorio de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas.



74 dólares kW/hora costará la energía generada por la hidroeléctrica Rositas, casi el doble del costo actual.



SEIS DETALLES



1. Embalse sobre el Río Grande,Santa Cruz: La hidroeléctrica Rositas se construirá sobre el río Grande en su cruce con el río Rositas, en la zona denominada “cajones”, próxima a Abapó en el municipio Cabezas de Santa Cruz.



2. Complejo de siete hidroeléctricas: Rositas formará parte de un complejo de siete megahidroeléctricas que se construirán a lo largo del Río Grande. Éstas son: Seripona, Cañahuecal, Las Juntas, Ocampo, Peña Blanca y La Pesca.



3. Se construirán varias represas: Eptisa, la empresa que realizó el estudio a diseño final de la hidroeléctrica Rositas, ha propuesto que después de esa central se construya las represas de La Pesca y Cañahuecal para reducir los sedimentos que se acumularán en el embalse de Rositas.



4. Una presa de más de 160 metros: El muro de la represa de Rositas tendrá una altura de 162 metros, el embalse inundará 449 km2 y con una potencia instalada de 600 MW generaría 3.064 gigavatios hora (GWh) al año.



5. Servirá también para riego: Además de la generación eléctrica, el embalse permitirá el regadío de 165.000 hectáreas para algunas áreas de Abapó, Izozog y Florida, abastecería de agua potable y disminuiría el riesgo de inundación en toda la zona situada aguas abajo de la presa.



6. Costará 1.514 millones de dólares: La hidroeléctrica, sin líneas de transmisión, costará 1.514 millones de dólares. La construirá la Asociación Accidental Rositas (AAR) constituida por una empresa china y otra boliviana.