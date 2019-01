Álvarez rechaza ofertas de afuera y vuelve al Rojo







07/01/2019 - 07:40:49

Opinión.- El delantero de Wilstermann Gilbert Álvarez rechazó las ofertas de Sport Recife (Brasil), Ave (Portugal) que le ofrecieron mejores propuestas salariales que el Rojo, pero prefirió retornar al cuadro “donde está como en casa”.



“Estoy muy contento por volver al equipo donde su gente me hace sentir querido. Cuando me fui dije que la prioridad es Wilster y estoy cumpliendo con lo manifestado. Resignamos algunas opciones, pero estoy tranquilo por la determinación que tomé”, dijo el delantero a su llegada a Cochabamba.



Según el futbolista, los dirigentes de los clubes de Bolívar, Always Ready y Oriente Petrolero le ofrecieron retornar a Bolivia y se comunicaron con sus similares del Al-Hazm Rass de Arabia Saudita para realizar el fichaje del atacante.



“Gracias a Dios los dirigentes del club Árabe me dijeron tenemos estas tres ofertas de tu país y yo, sin dudar, dije Wilstermann. Incluso siendo la oferta más reducida en el tema salarial, pero la determinación fue mia y de toda mi familia”.



Los dirigentes del club aviador le ayudaron con un monto económico para rescindir el contrato con el Al-Hazm Rass. El jugador prefirió mantener en reserva los montos económicos, pero quedó agradecido con el presidente Gróver Vargas.



En la víspera, Álvarez ya alquiló el departamento donde vivirá y el colegio en el que estudiará su hija. El atacante se mostró más tranquilo porque “vuelve a casa” y cerca a sus seres queridos.



Álvarez explicó que el contrato que tenía con el club asiático era por dos años y con la posibilidad de ampliar por una temporada más, pero su esposa e hija no pudieron adaptarse a la forma de vida que tiene ese país



“Ellas tuvieron muchos problemas para habituarse. Yo viajaba mucho o concentraba con el equipo. Allá (Arabia) las mujeres no pueden salir a la calle solas. Además, no le pudieron encontrar colegio a mi hija y no estudió cuatro meses. Yo llegaba a casa y ellas estaban tristes y eso me ponía mal. Fue uno de los motivos para volver a Bolivia”.



El futbolistas aseguró que “antes de lo económico está la familia” y es por eso que no dudó en retornar a Cochabamba y jugar en Wilster, pero aún falta definir el tiempo que firmará en la institución.



Jugar la Copa Libertadores de América “es un reto” para el jugador que tendrá como rivales a Boca Juniors (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil) y Deportes Tolima (Colombia), en la fase de grupos.



“Es un grupo difícil y lindo para jugar. Es un reto que todo futbolista quiere enfrentar y trabajaré al máximo para apoyar al plantel”, dijo Álvarez.



4 Meses



El delantero boliviano Gilbert Álvarez jugó durante cuatro meses en el Al-Hazm Rass de Arabia Saudita.



El futbolista tuvo regularidad en el once titular, pero temas extrafutbolísticos obligaron al atacante volver a Wilster.