El Tigre 2019 está más equilibrado







07/01/2019 - 07:36:38

Página siete.- Las nuevas caras de The Strongest buscarán darle un equilibrio al plantel que, desde la pasada semana, dirige Pablo Escobar. La idea del técnico y la dirigencia fue reforzar los puntos más débiles que mostró el cuadro de Achumani durante la última temporada.



Cinco jugadores llegaron hasta el momento a la pretemporada del equipo del paraguayo-boliviano. Según la dirigencia de los atigrados no habrá más contrataciones en este semestre, pese a que aún hay un cupo para que llegue un jugador extranjero más.



En el arco, con la llegada del exjugador de Always Ready Pedro Galindo, se llenó el vacío que dejó José Peñarrieta, quien firmó para Oriente Petrolero. El nuevo guardameta tiene el difícil reto de pelear el puesto con Daniel Vaca, titular en los 26 partidos del pasado torneo.



En la defensa, el Tigre se reforzó ante la salida del ecuatoriano Edison Carcelén. En su lugar, llegó el panameño Adolfo Machado, quien puede ser un comodín en la última línea, ya que el centroamericano puede actuar como zaguero central para rotar con Fernando Marteli o Gabriel Valverde.



Pero también puede ser lateral por derecha, donde The Strongest tiene una falencia desde la salida de Diego Bejarano a Bolívar.



En este momento, los atigrados tienen sólo a Maximiliano Ortiz en esa posición. El argentino, hijo de padres bolivianos, llegó al equipo atigrado como defensor central, pero con Carlos Ischia jugó como lateral y en esa posición inició varios partidos el pasado torneo.



También fueron probados en esa posición en el campeonato Clausura Yhon Jairo Villegas y Rodrigo Vargas, opciones que puede tener Escobar en algún momento del campeonato.



Por el lateral izquierdo llegó José Sagredo, en la vacante que dejó Francisco Rodríguez por ese sector está Marvin Bejarano, el jugador de campo con más minutos de la pasada temporada en Achumani.



Los otros dos refuerzos que llegaron fueron en la parte ofensiva, con el colombiano Jair Reinoso y el venezolano Dany Cure.



Reinoso es un jugador más de área, lo demostró en el torneo que ganó con San José el pasado semestre, cuando fue el máximo artillero del mismo, por lo que depende el sistema que utilice Escobar, puede ser un acompañante para Rolando Blackburn o pelear el puesto de referente de área.



Mientras que el venezolano se describió como un jugador veloz que se desempeña como delantero por fuera o extremo, por lo que puede acompañar al panameño en el ataque, como lo hacía su compatriota Cristian Novoa.



Busca aclimatarse



El venezolano Dany Cure trabajó ayer junto al preparador físico Alejandro Foglio, en la jornada de descanso para el resto de sus compañeros, con el objetivo de ponerse a la par en la parte física.



“Trabajé (ayer) con el preparador físico para ponerme a tono lo antes posible y adaptarme a la altura”, dijo el llanero, quien acotó que “en unos 10 días estoy adaptado completamente, gracias a Dios ya pude estar en un equipo que es de la altura, fui a Once Caldas y ya trabajé en la falta de oxígeno”. El delantero adelantó que si no existe ningún problema en los siguientes días estará al 100% en el inicio del torneo, planificado para el 20 de este mes.