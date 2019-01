Empresario pide tres meses de sueldo para Morales y Fierro







07/01/2019 - 07:34:33

Página siete.- La empresa E-Sport Business aseguró ayer que pedirá a Bolívar que pague tres meses de sueldo a sus representados Juan Eduardo Fierro y Leonel Morales. Amenazó con iniciar una demanda por el trato “inhumano” que recibieron los jugadores que se lesionaron gravemente la pasada temporada.



Según Osorio, para evitar llegar a las instancias legales, “el club debe pagar tres meses de sueldo a los jugadores. Después de este tiempo, ellos (Bolívar) decidirán si renuevan o no”.



Para el empresario de los futbolistas, la solución al asunto pasa por la llegada de ambos jugadores a La Paz para que se sumen a la plantilla y terminen su recuperación en el club, pero dejan en claro que el sueldo debe ser el mismo que se tenía.



El agente protestó porque consideró que los celestes “manejan e interpretan la ley como les da la gana. Mencionan que no podemos hacer nada, pero legalmente les daremos batalla para sentar un precedente”.



Ambos jugadores concluyeron su contrato el último día de diciembre, pero les queda por delante tres meses más de recuperación de sus respectivas dolencias. Fierro sufrió la ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante un choque casual con un jugador del equipo pre profesional, en una práctica que se realizaba en Tembladerani, en agosto.



Lo de Morales fue más grave ya que el mediocampista fue sometido en septiembre pasado a una cirugía de reconstrucción por una doble fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda. el jugador se lesionó durante un clásico amistoso que se jugó en la localidad de Villa Tunari.



El empresario pide que ambos jugadores terminen su recuperación en este primer trimestre, pide , además, que durante todo este tiempo cobren el mismo salario que tenían durante su contrato anterior.



“Hace dos meses nos confirmaron que a los jugadores les iban a renovar sus contratos por considerarlos parte fundamental en el club y que fueron campeones en 2017; sin embargo, a fines de diciembre mencionaron que la renovación no marchaba y se nos informó que legalmente no podíamos hacer nada y que lo único que podía cumplir Bolívar es pagarles la fisioterapia”, explicó Osorio.



El agente catalogó la actitud de Bolívar como “falta de ética y compromiso” con Fierro y Morales, quienes en su momento fueron figuras del elenco que consiguió en 2017 el bicampeonato para la entidad.



“No se quebraron en su cama, ambos se rompieron defendiendo a Bolívar, club al que no le interesa la persona y menos el jugador; están recibiendo un trato inhumano. Los futbolistas no son perros, son seres humanos. No son objetos a los que les sacas provecho y luego los botas cuando no te sirven, por más que estén quebrados”.



A principios de noviembre de 2018, el presidente de Bolívar, Guido Loayza, declaró que el club renovaría con los jugadores lesionados que terminan su contrato. “Tenemos que renovar el contrato con todos los que están lesionados ya que es una imposición de FIFA. Es un tema oneroso para el club, pero Bolívar cumple los compromisos”, subrayó.



Osorio mostró ayer su extrañeza por el cambio de opinión en la institución académica. “Fueron declaraciones públicas, no me estoy inventando. Bolívar me lo manifestó de la misma forma, confié en la palabra de ellos, pero ahora no voy a dejar que cometan esta injusticia con los jugadores”, apuntó.



Se estima que la recuperación de Morales y Fierro sea hasta fines de marzo, luego, el club decidiría si los contrata o se mantiene en la postura actual de no renovarles contrato.



“Cuando estén recuperados no se puede obligar a nadie a que los tenga, pero ellos ya podrán conseguir otro club, mientras tanto, nadie los quiere contratar, además les deben dos meses de sueldo y premios por ser campeones y la Copa Sudamericana”, agregó Osorio.



Este medio intentó comunicarse con la dirigencia celeste, para conseguir su punto de vista sobre este tema, pero nadie atendió los llamados a sus respectivos celulares.