Ex cooperativistas marchan desde Oruro por empleo





07/01/2019 - 07:32:16

Correo del Sur.- Ex cooperativistas mineros del municipio de Huanuni marchan desde Oruro hasta La Paz en demanda de fuentes de empleo. Se trata de tres varones que se quedaron sin trabajo cuando el Gobierno nacionalizó el cerro Posokoni que actualmente explota la Empresa Minera Huanuni, a la que piden trabajo como personal de seguridad.



"Estamos cansados de esperar, son ya 12 años de que el Gobierno nos quitó nuestras fuentes de trabajo y desde entonces estamos sobreviviendo, el Gobierno no da solución a nuestros reiterados pedidos", dijo Daniel Jarro. Esperan llegar mañana.