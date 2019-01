Maradona resta importancia a su internación y seguirá en los Dorados







07/01/2019 - 07:20:54

El deber.- El exastro del fútbol argentino Diego Maradona restó importancia a la internación que lo mantuvo en una clínica argentina por varias horas este viernes y se declaró feliz de haber renovado contrato con el mexicano Dorados de Sinaloa.



"Fui a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas: están en todos lados. No pasó nada", declaró la noche del viernes a Radio La Red horas después de abandonar la clínica.



Maradona concurrió este viernes a realizarse un chequeo de rutina, pero le detectaron un sangrado estomacal, que, aunque sin gravedad, requirió nuevos estudios, según informaron fuentes médicas a la prensa local, que señaló incluso que el "10" deberá pasar por el quirófano la semana próxima para una sutura interna.



Fiel a su estilo, Maradona eludió precisiones y bromeó al respecto. "Entré a la clínica con 58 años y salí con 50", dijo de buen humor.



También agradeció haber recibido mensajes de afecto y preocupación de sus seguidores. "El amor no cambia: todos me desearon lo mejor", dijo.



"¡A todos los que realmente están preocupados por mi papá les cuento que está bien, que (la otra hija de Maradona) Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! ¡Les publicaría la foto que me mandaron, pero no es mi estilo publicar todo!", tuiteó Dalma poco antes de que su padre abandonara la privada Clínica Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires.



Al retirarse se dejó ver en una camioneta junto a familiares y allegados. El exastro del fútbol se había sometido hace años atrás a dos by-pass gástricos para perder peso.



El chequeo médico había sido anunciado por su abogado Matías Morla, quien también confirmó el acuerdo de Maradona con el club mexicano para permanecer una temporada más como entrenador.



Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel", divulgó Morla a través de Twitter.



Dorados, subcampeón en el Apertura-2018, será local en el torneo de la liga mexicana este sábado ante el Celaya, y el miércoles en Copa contra el Zacatepec, también como local en el estadio Banorte.