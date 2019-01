Electores jóvenes llegan a 2,5 millones y partidos ofrecen cuotas en sus listas







07/01/2019

El Deber.- Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la población joven votante, entre 18 y 30 años, para los comicios de este año será de 2.570.701 electores. Esa cantidad representa el 39,9% del padrón electoral de las elecciones de 2014, que era de 6.438.801 votantes. Ese porcentaje llamó la atención de los partidos que ahora se esmeran por capturar a los potenciales electores y empezaron a ofrecer espacios políticos y fórmulas de inclusión.



Pero solo tres candidatos, de los nueve que participarán de las elecciones, tienen como un objetivo los jóvenes electores, aunque no tienen una estrategia concreta para capturar ese voto, los candidatos hablan de recurrir a las redes sociales, pero no explicaron cómo aplicarán las plataformas para llegar a ese 39,9% que puede ser el factor de desequilibrio en octubre de este año, en los comicios.



Aunque las estadísticas del INE no indican qué segmento está en el área rural o área urbana, hay una proyección por departamento y en ese sentido Santa Cruz es la región que más jóvenes tiene con el 30,4 por ciento de los nuevos electores; mientras que en el otro extremo está Pando que solo tendría el 1,44 por ciento de los jóvenes votantes.



El eje del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sigue dominando la cantidad de jóvenes electores con el 72,22% de los 2,5 millones de nuevos electores; el restante 27,78 por ciento se distribuyen entre los otros seis departamentos.



Las cuotas



El candidato a vicepresidente de Bolivia Dice No, el senador Edwin Rodríguez, señaló que para ellos la juventud es el principal segmento que tendrá prioridad en su campaña y en las listas que vayan a elaborar de legisladores. Recordó que la derrota electoral del MAS el 21 de febrero de 2016 fue precisamente por acción de los jóvenes quienes se autoconvocaron por las redes sociales.



Rodríguez reseñó que por esa razón incluso se admitió el nombre de la alianza porque las plataformas articuladas en torno al Bolivia Dice No, se organizaron y representan una nueva forma de lucha contra el actual gobierno. También explicó que fueron las redes sociales el camino que escogieron estos jóvenes y que se volverá a pelear ahora de ese modo.



Para este frente, el 60% de los electores es menor de 30 años y por tanto son los que deben tener prioridad; otros 30% serían los electores entre los 30 y 60 años y finalmente el 10% sería mayor de 60 años.



Pero llegar a esa población no será a través de las redes sociales como plantean los otros partidos, Rodríguez afirmó que ellos buscan “diálogos abiertos, de cara, con presencia física, no queremos hacer campaña desde la altura de los aviones ni desde el ego o el ‘Face’ queremos estar con presencia física, en función de nuestra estructura partidaria”, dijo el candidato.



El aspirante a vicepresidente de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, dijo que los jóvenes son los principales actores de esta propuesta, “Los principales protagonistas en la defensa del 21-F han sido los jóvenes, especialmente las mujeres, son los nuevos actores de la política, por esta razón no solo vemos a las y los jóvenes como electores, sino como protagonistas de primera línea para renovar la política nacional”, afirmó el candidato.



Dijo que al ser un partido de jóvenes tienen la facilidad de comunicación horizontal por las redes sociales y la interacción de los candidatos.



De igual modo indicó que mujeres y hombres jóvenes participan como líderes en todas las estructuras orgánicas territoriales de cada departamento, que a la vez forman la coordinación y conducción nacional del frente.



Cuentas improvisadas



Los partidos no tienen hasta el momento plataformas de sus partidos, salvo algún caso, pero los mismos candidatos admitieron que utilizan sus cuentas personales para llegar a estos potenciales electores. Víctor Hugo Cárdenas, que postula a presidente por UCS, informó de que utiliza su cuenta personal para promover su figura y se siente conforme de ese modo porque en su opinión tuvo gran receptividad de los jóvenes que interactúan con él.



“De hecho gente que hace estudios en redes sociales nos dijo que somos la más activa en Twitter y ‘Face’, lo constataron ellos y dicen que estamos compitiendo con la cuenta del presidente (Evo Morales) que tiene un ejército de escribidores que nosotros no contamos. Todos los tuits son redactados por mi persona”, dijo el candidato ucesista.



Pero no conoce qué segmento de la población está en edad de votar y el porcentaje que representa, según sus informes, el 70% de los electores están en los centros urbanos y el restante 30% en el área rural, dentro de esos porcentajes se encontrarían los jóvenes. Aseguró que su acompañante de fórmula, Humberto Peinado, representa a ese segmento de jóvenes porque tiene 37 años, puede interactuar con ese nicho electoral y que él representa la experiencia política.



En el MAS, el secretario político de la dirección nacional, Froilán Fulguera, dijo que dejaron la tarea en manos de la confederación de juventudes para llegar a los jóvenes en las ciudades principalmente donde sienten más rechazo.



“Nosotros estamos con ellos pero también que hay que reconocer que las redes sociales, hoy en dia llegan a los jóvenes con alguna desinformación, llegan las noticias en forma desvirtuada. Lo que vemos es que hay que llegar con mayor responsabilidad, por eso estamos organizando desde la confederación de juventudes”, afirmó el dirigente.



Explicó que en el campo existe plena conciencia en los jóvenes por lo que hizo el gobierno, pero que no sucede lo mismo con los jóvenes de las ciudades y es ahí donde se debe apuntar.



El Movimiento Tercer Sistema (MTS), a través del integrante de la comisión de comunicación, Edgar Ramos, admitió que en ese momento, al ser el partido más nuevo en el escenario electoral, se encuentran en etapa de organización interna y de promoción de los candidatos; por tanto desconocen el porcentaje de votantes nuevos.



Para el MTS las redes sociales serán el arma fundamental para llegar a los muchachos, y afirmó que la radio y la televisión, para ese segmento electoral, son secundarias y por tanto se deben diseñar las estrategias de acuerdo con el público al que se pretende llegar. El partido del gobernador Félix Patzi tiene una cuenta en Facebook denominada Por Bolivia MTS, que parece administrada por una tercera persona.



La candidata del Partido de Acción Nacional Boliviano (PanBol), Ruth Nina, señaló que fueron aceptados por los electores nuevos y que en este tiempo sus militantes y dirigentes están trabajando en universidades y centros tecnológicos para acarrear esa votación, explicando el programa de gobierno.



“Nuestra misma juventud que domina la tecnología y que maneja las redes sociales son los encargados que están en cada departamento, ellos son al voz de PanBol, porque los mayores no usan las redes, por eso, a nivel nacional, somos los que más estamos en las redes, más que cualquier candidato”, expresó, una rápida revisión permitió encontrar una página denominada, PanBol Bolivia.