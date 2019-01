SUS: En los centros de primer nivel un médico atiende a 45 pacientes por día







07/01/2019 - 07:17:14

Página Siete.- Jesús es un niño de ocho años que sufrió un accidente y cayó de un segundo piso de la casa donde vive en alquiler junto a su familia. Ante esa situación, sus padres llevaron al pequeño al centro de salud de Villa Victoria, el más cercano a su domicilio. Pero, se encontraron con la noticia de que no había un médico para atender al menor de edad. Y por ese motivo, el niño fue trasladado a un establecimiento de salud de otro barrio para que reciba una atención urgente.



“Antes ese centro siempre estaba abierto por la tarde, pero ahora lamentablemente se encuentra cerrado”, lamentó doña Brígida, quien contó que más bien su hijo sólo tuvo contusiones y no registró otros problemas de salud.



De acuerdo con el director del centro de Salud de Villa Victoria, Juan Astorga, desde hace seis meses que este establecimiento cerró la atención médica por la tarde. “No es porque nosotros queramos, sino porque el médico de ese turno se fue y aunque solicitamos personal, nadie nos hace caso”, dijo.



Astorga explicó que en ese centro de salud de primer nivel había tres médicos, dos para el turno de la mañana y otro para la tarde. Desde hace un tiempo en ese establecimiento, sólo se cuenta con un médico porque la otra profesional salió de vacaciones. “Por eso yo, que soy el único médico, atiendo hasta 45 pacientes por día”, afirmó.



De este número, según el galeno, entre 30 y 35 son pacientes regulares y son mujeres embarazadas y niños menores de cinco años. A la lista se suman también personas con discapacidad que tienen entre cinco y 59 años y unos 10 adultos mayores. “A ellos (los últimos), además de darles el Carmelo, debemos brindarles atención médica”, comentó.



La norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que cada paciente debe tener al menos 15 minutos de atención médica, por lo que en seis horas de trabajo, un médico debería atender máximo a 24 pacientes.



La secretaria de Organización del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Nilsa Zelaya, aseguró que la situación del centro médico de Villa Victoria muestra la realidad de los profesionales de salud.



“La mayoría de los médicos de los centros de salud de La Paz, catalogados como de primer nivel, atienden entre 40 y 45 pacientes por día”, dijo Zelaya.



La representante del sector dijo que con la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), iniciativa impulsada por el Gobierno, se busca que los centros de salud de primer nivel sean “la puerta de ingreso a la atención gratuita” y añadió que “con este plan estos establecimientos colapsarán”.



Hace más de tres meses, el Ministerio de Salud informó que a partir de este año se implementará el Sistema Único de Salud (SUS) en todo el país. Este anuncio significa que todo boliviano desde que nace hasta que fallece podrá ser atendido de forma gratuita. La aplicación de este sistema será de forma gradual y se estima que este 2019 se inicie con la atención para al menos 1.200 enfermedades.



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, sostuvo que los pacientes recibirán atenciones gratuitas de forma integral, que van desde la atención médica, los laboratorios, exámenes de Rayos X, cirugías, hasta medicamentos.



Zelaya sostuvo que para que la implementación del SUS tenga éxito es necesario que los centros de salud se encuentren completamente equipados, cuenten con el personal necesario y una infraestructura aceptable, y sean abastecidos de medicamentos.



“Sin embargo, si se implementa tal y como estamos ahora, no tendrá éxito porque tenemos centros de salud antiguos, sin laboratorios, sin personal y con escasez de medicamentos”, aseguró la representante.



De acuerdo con la secretaria de Salud de la Alcaldía de La Paz, Verónica Hurtado, los 66 centros de salud del municipio paceño están en condiciones de iniciar las atenciones del SUS. “Eso en cuanto a infraestructura y equipamiento”, detalló.



Eso sí, Hurtado aclaró que no se puede decir lo mismo del personal de salud, ya que “el municipio no tiene tuición sobre este tema”. “Sale de la tuición autonómica del municipio, por eso es que el municipio debe sentarse con el Servicio Departamental de Salud (SEDES) quienes son los encargados del personal”, comentó.



La funcionaria edil acotó que por eso en la actualidad en muchos centros de salud aún no se adscribe a la población y es porque el municipio no está en condiciones de instruir al personal que registre al SUS.



Desde el 2 de enero, la población acude a los centros de salud de primer nivel para adscribirse al seguro. De acuerdo con las autoridades del área, el personal del bono Juana Azurduy es el encargado de registrar a los ciudadanos.



El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, sostuvo que en la actualidad hay 12.000 médicos en los 3.155 centros de primer nivel, entre los que tienen ítem y los que trabajan a contrato. Dijo que efectivamente falta personal, pero este tema se subsanará en los siguientes años de la implementación del SUS. “Por eso, este año se otorgarán 8.000 ítems para todos los profesionales de salud, entre médicos, enfermeras y auxiliares, entre otros”.



Terrazas añadió que cada año se incrementará personal hasta cubrir toda la demanda.



De los 66 centros de salud de La Paz, cinco funcionan 24 horas porque tienen camas de internación para maternidad, 33 abren sus puertas por 12 horas y 28 funcionan solamente seis horas. “Ahora lo que estamos buscando es que los de seis horas desaparezcan y la mayoría funcione 12 horas”, dijo.



Por su parte, el director del centro de Salud de la Said, Hernán Zambrana, resaltó que el establecimiento que dirige funciona 12 horas, pero con algunas dificultades. “Para que tenga una atención óptima se requiere al menos un médico más. Yo atiendo hasta 30 pacientes por día”, indicó.



El director de Salud del municipio de El Alto, Marcelo Tito, afirmó que en esa ciudad la situación es diferente. “Aún no hay condiciones para implementar el SUS”; eso sí, aclaró que el equipamiento “data de hace 15 o 10 años y aún son utilizables”, comentó.



Tito aseguró además que de los 59 centros de salud, 17 funcionan 24 horas, 34 funcionan 12 horas y ocho son dirigidos sólo por seis horas.



Denuncian que hay recorte de porteros y farmacéuticos



El Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (SIRMES) de La Paz denuncia que los centros de salud de primer nivel no cuentan con porteros y farmacéuticos.



El municipio de La Paz aclara que sí se sufrió un recorte económico para la contratación de los porteros, pero en el caso de los farmacéuticos se instruyó que en adelante trabajen en horario discontinuo y ya no continuo como era antes. Este cambio se realiza con el fin de garantizar la presencia de este personal en los turnos mañana y tarde.



“Es muy terrible la situación de los centros de salud de primer nivel. En esta gestión, por ejemplo, hay déficit de personal. Ya no tenemos porteros y tampoco farmacéuticos, entonces cómo trabajaremos. Nos están reduciendo el personal”, denunció la secretaria de organización del SIRMES, Nilsa Zelaya.



Aseguró que en todos los centros de La Paz ocurre un panorama similar y el personal está preocupado por esa situación.



La secretaria de Salud Integral y Deportes del municipio de La Paz, Verónica Hurtado, dijo que no se redujo personal farmacéutico; más bien, aseguró que se está buscando garantizar la presencia de esos profesionales en el turno de la mañana y de la tarde y con eso se garantizará que los centros funcionen 12 horas.



“Estamos priorizando la atención de farmacia. Ahora se realizará la atención en horario discontinuo”, remarcó Hurtado.



El director de Salud del municipio, Cristhian Pereira, resaltó que ahora los farmacéuticos trabajarán de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. “Así se cumplirá con las ocho horas laborales”.



El director del centro de Salud de la Said, Hernán Zambrana, explicó que es importante contar con personal al mediodía, ya que puede presentarse una emergencia. “Nosotros de dónde conseguiremos medicamentos”, dijo.



Respecto a los porteros, Hurtado lamentó que sí se “sufrió” un recorte de presupuesto, pero que se trata de subsanar.



Según Pereira, de los 66 centros de salud de primer nivel, 24 no tienen porteros, el resto sí los tiene porque gozan de inamovilidad laboral, ya sea por embarazo o por discapacidad. “La ley los ampara”, dijo.



En cambio en otros centros no se contrató a los porteros, pero “se está viendo cómo financiar”.



Hurtado resaltó que más allá de ese personal, para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), es necesario realizar una reingeniería de la distribución de los médicos, porque, “por ejemplo en un centro de salud de Mallasilla, sólo hay un médico que trabaja medio tiempo, es decir tres horas cuando el centro funciona seis horas”, acotó.



Remarcó que es necesario que se construya la nueva ley de Salud con los tres niveles de atención, municipio, Gobernación y Gobierno central. “No puede construirse solamente por el Ministerio”.

Uno de los establecimientos de salud de El Alto.



El Alto: los centros sufren por falta de equipos e insumos



“Mi hospital se está cayendo. Se inunda cuando llueve y cada vez sufrimos por eso”. Con esas palabras, el director del centro de salud de primer nivel de Villa Cooperativa, de El Alto, Juan Buenaveres, describe el lugar donde atiende todos los días a los pacientes.



El galeno remarcó que en el establecimiento donde trabaja falta más personal, equipamiento y en especial insumos. “No tenemos medicamentos”, puntualizó Buenaveres.



La escena se repite en varios centros de primer nivel del municipio de El Alto, según los galenos. Por eso, de acuerdo con el director de Salud del municipio de El Alto, Marcelo Tito, en esa región, de los 59 centros de salud, “el 50% no está preparado para la atención a la población del SUS (Sistema Único de Salud)”.



Explicó que de los 59, 17 son centros de salud integral porque funcionan 24 horas y tienen camas de internación, el resto son ambulatorios. “Del total, 20 tienen laboratorio y ninguno tiene las condiciones de acreditación porque no tienen las características necesarias para ello”, dijo.



Resaltó que pese a ello, en la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón se entregaron 11 centros con laboratorios, rayos X y ecografías. Se trabajó además en la refacción de otros 19 centros.



Respecto al equipamiento, se están abasteciendo los consultorios odontológicos. “En esta gestión estamos buscando cambiar los consultorios que ya datan de hace 14 años de al menos la mitad (20) de los 40 centros que tienen ese servicio”, dijo.



Indicó que una de las debilidades por las que atraviesa su dirección es que no se puedo adjudicar empresas para la compra de insumos e instrumentos odontológicos porque la mayoría no cuentan con registro sanitario y la norma ministerial tiene previsto este tema.



“De los más de 50 insumos que requerimos, sólo 17 tienen registro sanitario y el resto, no”, enfatizó.



En cuanto a otros equipos, resaltó que los centros de salud también requieren refrigeradores para garantizar la cadena de frío de los medicamentos y vacunas. “Esperamos garantizar al 70% los refrigeradores”.



Respecto a los insumos, la autoridad edil acotó que en esta gestión se realizará una licitación para abastecer durante todo el año a todos los centros de salud de la urbe alteña.



Tito explicó además que aunque no es su competencia encargarse del personal, el municipio contrata cerca de 400 personas para farmacia, portería, personal de limpieza y otros manuales. “El resto de enfermería y médicos cubre el SEDES”, sostuvo.



La autoridad añadió que en el municipio de El Alto con el seguro para los estudiantes y la atención a los pacientes beneficiarios del PSSI (Prestaciones de Servicios de Salud Integral), que son niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, ya se cubre al 70% de la población.



Acudir al centro de salud más cercano



Para que una persona se registre al Sistema Único de Salud (SUS), debe acudir al centro de salud más cercano a su domicilio. Según el Ministerio de Salud, se realizará la adscripción en todos los establecimientos del país.



Presentar CI y facturas de luz



Para iniciar la adscripción al SUS en un centro de salud, una persona debe presentar como requisitos dos documentos: carnet de identidad vigente y la última factura de los servicios de luz o agua.



Personal debe verificar datos



En el establecimiento de salud se habilitará un punto de registro de las personas beneficiarias al SUS. En este punto, el personal médico verificará si la persona es beneficiaria de algún seguro en una Caja de Salud.



Funcionarios deben llenar formularios



Si los datos son correctos, el personal de salud procederá a llenar el formulario de Registro Único de las personas al SUS. Una vez inscrita, la persona podrá acceder a la atención médica gratuita.



Habilitan línea gratuita para dudas



El Ministerio de Salud habilita una línea gratuita para atender todas las dudas sobre el SUS. El número es 800100070. La línea estará disponible en horarios de oficina y de lunes a viernes.



¿Las Cajas podrán atender urgencias?



Los casos de emergencia y urgencia podrán ser atendidos en los hospitales de seguro a corto plazo y luego el Estado pagará por esas prestaciones de servicio de salud, según las autoridades del Gobierno.