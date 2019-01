El Gobierno espera un acuerdo por el SUS; en el sector médico hay posiciones inclaudicables







07/01/2019 - 07:14:05

La Razón.- Este lunes vuelven a reunirse representaciones del Gobierno y de los médicos por el Sistema Único de Salud (SUS) en Cochabamba. El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, espera lograr un acuerdo, mientras que en el sector de los médicos anticiparon que no retrocederán en su exigencia de que suba el presupuesto para la salud y que todos los médicos tengan un ítem.



“Tenemos un acercamiento importante, casi el 90 % de coincidencia y esperemos que mañana ese 10% se pueda resolver y estemos, al final de la jornada, con un acuerdo por la salud y para el Sistema Único de Salud”, expresó Rocabado, quien participó de la reunión del viernes que fue declarada en cuarto intermedio hasta este lunes.



Entre ese 10% restante de acuerdo está, precisamente la demanda del Colegio Médico de Bolivia de incrementar de $us 200 a $us 1.200 millones el presupuesto para la iniciativa de salud y dotar a todos los profesionales de médicos a contrato un ítem de tal forma pueda gozar de todos los beneficios sociales fijados en la Ley General del Trabajo.



La representación del ente colegiado no irá directamente a reunirse con el Gobierno, ya que antes sostendrán una asamblea en Cochabamba para fijar una posición. El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, anunció que es “inclaudicable” la exigencia de subir de 6,5% a 10% el presupuesto para la salud.



“El presupuesto que se tiene ahora no alcanza para mejorar la salud, y estamos convencidos de que el único punto que nos queda es subir de 6,5% a un 10%, del Producto Interno Bruto (PIB) para salud y ese punto es inclaudicable, y será presentado así mañana (lunes)”, advirtió y añadió que en esa misma línea se exigirá ítems para personal a contrato.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, expresó el viernes que su sector espera también llegar a un acuerdo. “Los problemas de salud no deben tener color político ni posiciones radicales, tienen que ser en base a mesas de diálogo técnicas en las cuales se pueda demostrar que existe factibilidad y viabilidad de la norma”.



Para el Ejecutivo el SUS está sustentado técnica y financieramente, por lo que ya empezó el registro de beneficiarios que en cuatro días superó los 60 mil beneficiarios. Rocabado dijo en los medios estatales que confían contar con más de medio millón de inscritos hasta el 1 de marzo, día del inicio de las prestaciones.



Los médicos amenazan con un paro de 72 horas para esta semana de no llegar a acuerdo. El jueves y viernes pasado cumplieron un paro de 48 horas en el sector público y de la seguridad social, que no es parte de la iniciativa.