El SUS provoca alegría, dudas y hasta miedo







07/01/2019 - 07:13:05

El País.- Salud gratuita como plantea el Sistema Único de Salud (SUS) impulsado por el Gobierno, genera una serie de reacciones en la población. Unos afirman que es un anhelo cumplido para aquellos que no tienen un seguro médico, algunos dudan que su implementación sea exitosa debido a las falencias en el sistema público.



ANF realizó un sondeo en el complejo hospitalario de Miraflores, donde la mayor parte de enfermos se congrega en busca de atención, incluidos pacientes del interior del país, para conocer su percepción acerca del SUS.



Matilde Valda (45) vive en la ciudad de El Alto. Se dedica a la venta de golosinas en la avenida 6 de marzo. Tiene tres hijos: de 20, 15 y 10 años. Afirma que no está bien informada sobre el seguro, sin embargo admite que oyó “algo” por la televisión.



La mujer destaca la implementación del SUS y dice que ayudará mucho a su familia cuando se enferme. Cuenta que ella tiene una infección en los pulmones y en su tratamiento de dos meses erogó alrededor de Bs 5.000, dinero que tuvo que prestarse de sus compañeras para solventar su cura.



Para Jaime Avilés (51) el SUS es un “sueño cumplido” y un acierto del Estado en favor de los más necesitados. Aclara que no es afín al MAS, pero considera que esa propuesta es una de las mejores en los 12 años del gobierno de Evo Morales.



“Es una bendición que por fin Evo Morales haga algo por su pueblo, por la gente más necesitada, que a diario muere por falta de atención o abandona su tratamiento porque simple y llanamente no tiene plata. Me alegro, la noticia me hace feliz”, destaca.



Carla Chuquimia, una paciente de 28 años, también coincide con la posición de los entrevistados, y confía que el SUS llegará a la población más vulnerable. Sin embargo cree que el Gobierno debe fortalecer los hospitales con ambulancias, especialistas y ampliar las unidades de los nosocomios.



Chuquimia pide a las autoridades que pongan énfasis en los enfermos con cáncer, que según percibe, son los más vulnerables a dejar su tratamiento por falta de recursos y la carencia de equipos de última tecnología.



Pero Jacinto Quispe (58) duda de que el SUS resuelva las falencias de la salud pública del país, e incluso cree que es una “treta” del MAS para ganar adeptos en las elecciones generales.



“Es una propuesta descarada del MAS ¿acaso cree que el seguro va a dar atención gratis a todos los bolivianos? Es no va ser así: uno porque no hay hospitales; dos porque no tenemos buenos médicos y los que hay solo saben marchar; y, tres, el Gobierno miente y miente”, indica.



La mayoría de consultados destaca el SUS para mejorar el sistema público de salud en el país, pero consideran que antes de su aplicación el Gobierno tiene que construir más hospitales, contratar especialistas, fortalecer los nosocomios de referencia e invertir generosamente en salud.



Otro grupo teme que con la gratuidad, los hospitales de segundo y tercer nivel, además de los centros de salud, colapsen por la alta demanda que generará el seguro.