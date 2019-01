La Gobernación invierte el 47 por ciento de sus recursos en dos obras para 2019







07/01/2019

Opinión.- La Gobernación de Cochabamba programó un 47 por ciento , casi la mitad de sus recursos de inversión, 88.4 millones de bolivianos, para construir su nuevo edificio en ex Cordeco y una aducción de Misicuni.



El asambleísta departamental del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) Mario Orellana aseguró que no hay obras nuevas. Según el Plan Operativo Anual (POA) 2019, hay 39 proyectos programados, menos de la mitad de los 80 que había en 2018.



El techo presupuestario inicial de la Gobernación para 2019 es de 1.061.486.054 bolivianos. Este monto incluye los recursos de inversión, transferencias, programas recurrentes, servicio a la deuda, programas con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), provisiones para gastos y programas no recurrentes, además de los gastos de funcionamiento.



Hay 188 millones de bolivianos para los gastos de inversión, que son las obras. Con este monto se programaron los 39 proyectos. Uno de los más caros es la construcción de la aducción de Misicuni Jove Rancho - Colcapirhua - Zona Sur de Cochabamba, con un monto de 73.4 millones de bolivianos.



Se trata de una tubería matriz que garantizará el traslado de agua potable para las familias de la zona sur de la ciudad.



Y otra de las obras con mayor inversión es la construcción del Complejo Cultural y Administrativo de Cochabamba en predios de ex Cordeco en la avenida Aroma. Es la construcción del nuevo edificio de la Gobernación, tiene prevista una inversión de 15 millones de bolivianos.



Se prevé la construcción, inicialmente, de dos bloques donde se trasladarán las oficinas de la Gobernación.



Orellana manifestó que la programación para 2019 es de continuidad.



“Prácticamente no existen proyectos nuevos para este año. En comparación con 2018, cuando teníamos más de 80 proyectos; para 2019 solo se han programado 39”.



Para la autoridad “este es el año que tiene menos proyectos programados” para la inversión pública en la gestión del gobernador Iván Canelas.



Un tercer proyecto es la implementación del Complejo Productivo de Papa en la Región Andina del Departamento en su primera fase, con 14.3 millones de bolivianos.



“Tienen programaciones ínfimas”, dijo Orellana.



Acotó que las gestiones y negociaciones deberían hacerse antes para iniciar con presupuestos más altos. “En 2018 ha habido recursos adicionales por la mejoría también del precio del petróleo, por ejemplo. Esperemos que en 2019 ocurra lo mismo, para el beneficio de la población de Cochabamba”.



MI RIEGO En el Plan Operativo Anual (POA) de 2019 no existen recursos iniciales para el programa Mi Riego. En 2018 se programó casi 88 millones de bolivianos.



Esto hace que los recursos de inversión, para obras y proyectos, sean menores que en 2018. Para este año hay 188 millones de bolivianos, cuando en 2018 fueron 258 millones.



“Es que han sacado antes fideicomisos, créditos para financiar programas, y ahora debemos estar en el techo máximo de posibilidad de endeudamiento para cofinanciar programas productivos como este. Aunque, puede que hagan gestiones para después”.



De acuerdo con el documento de la Gobernación, el presupuesto fue actualizado en el marco de las normativas que establecen su formulación con la participación de las diferentes instancias de administración departamental.



“Asimismo se ha tomado en cuenta el Plan Estratégico Institucional del Departamento de Cochabamba 2016 - 2020”.



SALUD En el área de salud, una de las más importantes, existen programas financiados con recursos del IDH. Entre ellos están los 218 ítems que representan más de 25 millones de bolivianos.



“Es la sostenibilidad de los ítems creados en la gestión de Manfred Reyes Villa. Después de eso no se han aumentado más”, dijo Orellana.



Según el documento, también están previstos 3 millones de bolivianos para provisiones para el proyecto de ampliación de la infraestructura del hospital Clínico Viedma. Además, hay 1.2 millones de bolivianos para la construcción del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel.