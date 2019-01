Ministro de salud no descarta que el SUS arranque con más de medio millón de asegurados





06/01/2019 - 20:10:21

La Paz, (ABI).- El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, no descartó el domingo que el Sistema Único de Salud (SUS) arranque en marzo con más de medio millón de asegurados y aseguró que Bolivia cuenta con las condiciones necesarias para poner en marcha esa política de forma gradual.



La autoridad, en una entrevista con el programa "El Pueblo es Noticia", difundido por los medios estatales, detalló que hasta el pasado sábado más de 60.000 personas procedieron a inscribirse a ese beneficio en las diferentes ciudades capitales del país.



"En este momento tenemos más de 60.000 inscritos en dos días. El día de ayer se han inscrito 10.000 personas, son ya 60.000, entonces es algo que nos motiva y nosotros hacemos los cálculos y creo que vamos a superar el medio millón de personas", dijo Rocabado.



El Ministro de Salud explicó que con el SUS se pretende cambiar el modelo obsoleto de atención a la población, por lo que consideró importante que la población entienda que esa política se concretará en diferentes fases.



"Vamos a dotar de recursos humanos, estamos encarando temas como equipamiento, lo mejor en infraestructura, nuestro plan es que este año vamos a entregar seis hospitales de tercer nivel, eso es dar respuesta a la demanda de la población", aseguró.



Asimismo, Rocabado aclaró que el SUS no colapsará la seguridad social y planteó que este último debería restructurarse para mejorar su atención.



El Gobierno destinará 200 millones de dólares para la implementación del SUS, presupuesto que irá incrementándose cada año; además se prevé la contratación de 8.500 profesionales, mejorar la infraestructura y la dotación de equipos para brindar una atención de calidad.