El nieto de Fidel Castro alardea de su riqueza y viajes por el mundo en Instagram







06/01/2019 - 11:51:53

Infobae.- El nieto del dictador Fidel Castro se da la vida que ningún otro cubano podría darse y lo presume en las redes sociales, con las imágenes que publica en las que hace alarde a las riquezas de la familia.



Días antes de que la isla comunista celebrara el 60 aniversario de la Revolución Cubana, que encabezó Fidel Castro por cinco décadas antes de morir en el 2016, las imágenes del nieto del dictador han recibido comentarios negativos.



Y aunque la vida de los familiares más cercanos del ex líder cubano siempre han sido un secreto para el mundo, ya han salido a la luz fotos tanto de su hijo Antonio como de su nieto Tony, quienes aparecen en yates y en lugares exclusivos alrededor del mundo.



A diferencia de la comunidad cubana, Tony Castro no se priva de nada, lleva una vida envuelta en placeres y sin limitaciones. Y a pesar de que el joven de 20 años había logrado mantener un perfil bajo a pesar de estar activo en Instagram, el muchacho se ha desatado por completo y se han filtrado algunas imágenes de manera pública.



A pesar de que en la isla escasea el pan, los huevos y alimentos de canasta básica, problema que el régimen actual culpa al embargo impuesto por EEUU, a Tony Castro parece no importarle mientras él goce de los buenos vinos, los alimentos más finos durante la celebración de cumpleaños de uno de sus tíos.



En una de las imágenes se le puede ver tendido en un yate mirando al horizonte, sin ninguna preocupación y aunque este tipo de lujos no tendría nada de particular, pero al tratarse de uno de los nietos de Fidel Castro, el líder de la revolución que triunfó en Cuba e impuso una dictadura que ha dejado a la isla en la miseria, las imágenes se vuelven más graves.



En otra imagen aparece disfrutando un viaje detrás del volante de un BMW, mientras que el salario de un cubano es menor a los 20 USD al mes, una cantidad realmente insuficiente para poder llevar una vida llena de ostentación, o incluso una vida digna tal como lo hace sin mayor pudor el miembro de esta dinastía castrista.



Viaja por el mundo y lo documenta siempre, las fotografías que ha publicado en ella han causado un gran revuelo en internet .



Uno de sus viajes fue a la ciudad de Panamá en abril de 2017, según Daily Mail. Y también ha visitado con regularidad España, un país que mantiene una relación bilateral con el gobierno comunista del Caribe.



En su cuenta de Instagram publicó una foto de un viaje a Madrid en diciembre del 2017, días antes de que terminara el año, demás de una foto con su madre Lissete Ulloa en un restaurante de la Habana que es inalcanzable para la mayoría de la población.



Hay otras donde se le ve disfrutando del paisaje que tiene la Rivera Maya en México, sentado frente a un templo antiguo maya, además de que en otra se le ve con una mujer que parece ser su novia.



Otras imágenes lo muestran frente a la famosa Puerta de Alcalá y de compras junto a la Puerta del Sol.



Estas imágenes despertaron enojo entre los usuarios de Twitter, quienes cuestionaron al actual mandatario de la isla está parado allí como un "maniquí" mientras que las personas "están sufriendo represión, hambre, mentiras, humillaciones y miserias".



Otros mensajes agregan: "¿Quién paga por todos los lujos, riquezas y comodidades de Tony Castro?" y otro internauta dice de manera sarcástica "Estoy seguro de que los ciudadanos que luchan en Cuba simplemente aman esto …"



Justicia Divina escribió en Twitter: "El hijo de Tony Castro está mostrando publicaciones que no son precisamente históricas, sino lujosas. La gente está atrapada en la esclavitud y el hambre ".