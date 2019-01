Conversaciones sobre el cierre del gobierno continúan el domingo







06/01/2019 - 09:43:51

Voa.- Funcionarios de la Casa Blanca y asistentes del Congreso regresan a negociaciones el domingo para encontrar una manera de reabrir al gobierno, que hoy entra en su décimo quinto día de cierre, después de una infructuosa primera ronda de conversaciones el sábado.



El presidente Donald Trump inició el día igual que la víspera, tuiteando sobre el muro y utilizando citas del expresidente Barack Obama, cuyo nombre escribió con una "r" demás, y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton sobre el problema de la inmigración ilegal en la frontera, para criticar a los legisladores demócratas en el Congreso que se niegan a aprobar los fondos que ha pedido para la construcción del muro.



“Simplemente no podemos permitir que la gente cruce la frontera sin ser detectados, sin documentos, sin revisión"...Barack Obama, (en)2005. Yo voté, cuando era senadora, para construir una barrera para tratar de evitar que inmigrantes indocumentados entren..." Hillary Clinton, 2015".



".... ¡La única razón por la que no quieren construir un Muro es que los Muros funcionan! El 99% de nuestros cruces fronterizos ilegales terminarán, el crimen en nuestro país disminuirá y ¡ahorraremos miles de millones de dólares al año! ¡Un Muro adecuadamente planificado y construido se pagará solo muchas veces al año!".



El mandatario estadounidense estará este domingo en Camp David, la residencia de descanso presidencial en Maryland, donde tiene planeado discutir la seguridad de las fronteras y otros temas con altos asesores de su gobierno en una reunión separada.



Luego de la sesión de más de dos horas el sábado con los negociadores de la Casa Blanca, los demócratas concordaron en que hubo poco avance, y prometieron que no asistirían a las conversaciones del domingo si no hay una clara opción de avance hacia una apertura del gobierno y detalles escritos del Departamento de Seguridad Nacional sobre sus necesidades presupuestarias, en otras palabras, cómo se planea utilizar los fondos para la seguridad fronteriza.



La Casa Blanca insistió el sábado en la demanda clave del presidente, de los 5.600 millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Los negociadores de la administración, encabezados por el vicepresidente Mike Pence, dijeron que los fondos no se discutieron en profundidad, pero que la administración tenía claro que necesitaban fondos para un muro y que querían resolver el cierre de una vez.



El jefe de despacho interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, en una entrevista con el programa "State of the Union" de CNN, acusó a los demócratas de estar allí para "paralizar". Demócratas con conocimiento de la reunión del sábado dijeron que la posición de la administración era "insostenible".



La reunión del sábado incluyó una sesión informativa sobre seguridad fronteriza a cargo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.



Con las conversaciones estancadas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que los demócratas de la Cámara planean comenzar a aprobar facturas individuales para reabrir los departamentos cerrados, comenzando con el Tesoro para garantizar que los estadounidenses reciban sus reembolsos de impuestos.



"Mientras el presidente Trump amenaza con mantener al gobierno cerrado por" años ", los demócratas están tomando medidas inmediatas para reabrir el gobierno, a fin de que podamos satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense, proteger nuestras fronteras y respetar a nuestros trabajadores", dijo Pelosi.



En una entrevista con "Meet the Press" de NBC, que se emitirá el domingo, Mulvaney argumentó que la administración estaba dispuesta a negociar. Dijo que Trump estaba dispuesto a renunciar a un muro de concreto por acero u otros materiales.



"Si tiene que abandonar un muro de concreto, reemplácelo con una valla de acero, de modo que los demócratas puedan decir: "¿Ves? Ya no está construyendo un muro", eso debería ayudarnos a avanzar en la dirección correcta", dijo Mulvaney.



El presidente ya ha sugerido que su definición del muro es flexible, en referencia a los listones y otras "cosas de la frontera". Pero los demócratas han dejado claro que consideran que un muro es inmoral e ineficaz y prefieren otros tipos de seguridad fronteriza financiados en niveles ya acordados.



Trump hizo campaña con la promesa de que México pagaría por el muro, pero México se ha negado. Ahora el presidente está exigiendo el financiamiento del Congreso.



Trump, que no asistió a las discusiones, pasó la mañana tuiteando sobre la seguridad fronteriza, declarando, sin citar pruebas, que la mayoría son demócratas, mostrando poca empatía por los cientos de miles de trabajadores federales sin trabajo o trabajando sin paga. También afirmó: "¡Quiero detener el cierre tan pronto como estemos de acuerdo con Fuerte Seguridad Fronteriza! Estoy listo para ir a la Casa Blanca, ¿dónde están los Dems?".



El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, dijo en el discurso de radio semanal de su partido que el cierre "es parte de un patrón más amplio de un presidente que pone sus caprichos personales y su esfuerzo por anotar puntos políticos ante las necesidades del pueblo estadounidense. ... Está apuntando con el dedo a todos menos a él mismo ".



Una encuesta de opinión de Reuters/Ipsos, muestra que 50 por ciento del público culpa al presidente Trump por el cierre, 7 por ciento dice que los republicanos son culpables, mientras que un 32 por ciento culpa a los demócratas.