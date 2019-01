Califican de ignorantes los dichos de Amorim sobre Bolivia







06/01/2019 - 09:37:11

Página siete.- Autoridades y personajes políticos de Bolivia calificaron de “ignorante” e “indignante” la declaración racista del diputado brasileño Rodrigo Amorim, del partido de Jair Bolsonaro.



“Indignante declaración de diputado brasileño; ofende a Bolivia y no expresa hermandad de nuestros pueblos. Diferencias ideológicas de nuestros gobiernos no justifican tal afirmación. Lo indígena es parte esencial de nuestras identidades y nuestra fortaleza como nación”, escribió Carlos Mesa en su cuenta de Twitter.



Amorim, el diputado más votado de Río de Janeiro, cuestionó el jueves la Aldea Maracaná que está constituida en el viejo edificio donde hasta 1977 funcionó el Museo del Indio. “Como carioca, me causa indignación ver aquello de la manera que está hoy. A quien le guste el indio que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio”, manifestó el diputado, según el diario O Globo.



Indicó que la Aldea Maracaná “es un terreno baldío, lleno de matorral y basura; además, es un lugar de refugio que tiene inmigrantes sin relación con algún indio”. Incluso “se convirtió en un punto de consumo de drogas para delincuentes y marginales”. Agregó que esa “basura urbana” está en uno de los tramos más importantes desde el punto de vista logístico.



El presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Lamentamos resurgimiento de ideología de supremacía racista (KKK), como réplica de xenofobia de gobierno de #EEUU. Ante intolerancia y discriminación, los pueblos indígenas promovemos respeto e integración. Tenemos los mismos derechos porque somos hij@s de la misma Madre Tierra”.



El candidato a la presidencia por el MNR, Virginio Lema, condenó tale afirmaciones. “En Bolivia no hay indios, @evoespueblo @bolivia es un país con naciones aymaras, quechuas, guaraníes y mestizos, eso somos, un país de constructores. En respuesta a diputado @rodrigoamorin”, escribió en su cuenta de Twitter.



La ministra de Comunicación, Gisela López escribió: “El diputado brasileño Gustavo Amorim desprecia con ignorancia supina a nuestros antepasados, los verdaderos dueños de la Patria Grande, con palabras que demuestran ceguera y pobreza espiritual”.



Por su parte, el embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, respondió, por la misma red social: “Al que le guste la justicia social que vaya a Bolivia. No son bienvenidos el racismo ni la discriminación”.



El senador Arturo Murillo pidió que el diputado brasileño se disculpe. “Ignorancia supina de diputado Amorim, debe disculparse con bolivianos, somos orgullosos de ser mestizos, indios y campesinos, condenamos dictadores narcotraficantes y corruptos”.



La diputada Valeria Silva dijo en Twitter que “siempre estuve y estaré orgullosa de mi sangre indígena, de nuestras lenguas ancestrales y de las polleras que cuelgan de mi árbol genealógico- #RodrigoAmorim, como cualquier ignorante cree que es un insulto y por el contrario es nuestra fuerza #RepudioAlRacismo”.



Además, cientos de ciudadanos expresaron su rechazo ante la afirmación del diputado brasileño sobre Bolivia.