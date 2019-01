Morales saluda en aymara y le llueven críticas en RR SS







06/01/2019 - 09:23:53

El presidente Evo Morales, en entrevista con la radio San Gabriel de la ciudad de El Alto, comenzó con un saludo en el idioma nativo aymara, sin embargo, el resto de su alocución fue en español, hecho que repercutió en las redes sociales (RR SS) donde generó muchas reacciones y recibió una infinidad de críticas.



El jefe de Estado asistió ayer como invitado especial, al programa Jach’a Uru de la radio San Gabriel en la urbe alteña. Antes de iniciar su intervención y después de la introducción en idioma nativo de tres radialistas, el mandatario emitió saludos en aymara dirigiéndose a los varones y mujeres en medio de vítores de su público, en especial, mujeres campesinas presentes en el auditorio.



Morales, autodeominado el primer presidente indígena de Bolivia, es cuestionado por no hablar idiomas nativos. Ya que nunca, en los cientos de discursos que realizó en sus 13 años de gobierno, nunca se lo escuchó emitir una ponencia completa en aymara o quechua, las dos lenguas nativas más habladas en el occidente.



Ayer, las críticas no se dejaron esperar en las diversas redes sociales que calificaron las breves expresiones de la autoridad como una “burla” a los bolivianos y dudaron que domine el idioma nativo. Otros señalaron que Morales ya tenía memorizada esas palabras.



La polémica rebrotó, cuando EL DIARIO le preguntó al vicepresidente Álvaro García si hablaba aimara, quechua o guaraní. Empero, la autoridad se limitó a decir que se revise el certificado que presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Afines al MAS salieron en defensa de las autoridades gubernamentales, entre ellos el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, quien afirmó que el jefe de Estado, Evo Morales, es trilingüe: habla castellano, aimara y quechua. Agregó que García Linera hablaba “algo de aimara”.



Hace días, el diputado opositor, Rafael Quispe, criticó que las autoridades no se expresen en idiomas nativos e incluso desafío a los jefes de Estado a debatir en aimara.



Recordó que hay una normativa que instruye el dominio de un idioma nativo a nivel comunicativo para ejercer en la función pública y aclaró que esa ordenanza no significa que los funcionarios sepan solo saludar en lengua originaria.



La oposición pidió que Morales y García, al igual que los otros candidatos a la Presidencia, rindan examen público para conocer si dominan algún idioma nativo como estipula la Constitución Política del Estado (CPE) promulgado precisamente por Morales en 2009 y que fijó un plazo de tres años para que los funcionarios aprendan uno de los 36 idiomas oficiales del país de un similar número de naciones.