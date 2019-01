Críticas a diputado brasileño







06/01/2019

El Día.- Una lluvia de críticas provocó las declaraciones del diputado brasileño Rodrigo Amorim, por su tilde discriminatorio en donde menciona a Bolivia.



Tanto oficialistas como opositores bolivianos se pronunciaron en contra de la autoridad más votada en Río de Janeiro, Brasil.



Declaraciones. Amorim emitió las expresiones racistas al cuestionar la “Aldea Maracaná” donde están asentados indígenas. Según el legislador brasileño ese lugar es una “basura urbana” y requiere una “limpieza” para “restaurar el orden”. "Como carioca, me causa indignación ver aquello de la manera que está hoy. A quien le guste el indio, que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio", manifestó el diputado, según una publicación de "O Globo".



Críticas. El expresidente y actual candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó de “indignante y ofensa a Bolivia” la declaración racista del diputado brasileño. “Indignante declaración de diputado brasileño ofende a Bolivia y no expresa hermandad de nuestros pueblos. Diferencias ideológicas entre gobiernos no justifican tal afirmación”, escribió en su cuenta de Twitter.



Para Mesa las "diferencias ideológicas entre gobiernos no justifican tal afirmación", ya que "lo indígena es parte esencial de nuestras identidades y nuestra fortaleza como nación".



Rechazo. En esa misma línea, la ministra de Comunicación, Gisela López, tildó de ignorante al diputado Amorim por su desprecio a los antepasados que son “los verdaderos dueños de la Patria Grande”. En criterio de la autoridad de Estado, las palabras del legislador brasileño expresan “ceguera y pobreza espiritual”.



“El diputado brasileño, Gustavo Amorim, desprecia con ignorancia supina a nuestros antepasados, los verdaderos dueños de la Patria Grande, con palabras que demuestran ceguera y pobreza espiritual”, escribió.