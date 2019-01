TSE desvincula a dos técnicos clave y Costas ve serios peligros







06/01/2019 - 08:49:07

El deber.- Antonio Costas Sitic, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, denunció ayer en Asuntos pendientes, programa de EL DEBER Radio dirigido por Tuffí Aré, que el TSE despidió a dos técnicos clave de la institución y que eso puede poner en riesgo la base de datos más importante del país. La presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, y la vocal Lucy Cruz Villca confirmaron el alejamiento, dijeron que fue una decisión de la sala plena y aseguraron que era para poner en el puesto a gente de mayor experiencia.



Costas, que está de vacaciones desde el 22 de diciembre, al igual que la vocal Dunia Sandóval, explica que se enteró de los despidos de Óscar Flores y Franz Álvarez, jefe de base de datos y jefe de seguridad tecnológica de infraestructura, respectivamente, y de inmediato comunicó su desacuerdo con sus colegas a través del WhatsApp para pedirles que no se tomen decisiones sin el debido acuerdo, ya que dos de siete no avalaban el retiro. Les advirtió que si la sala plena –máxima instancia del TSE– no lo escuchaba, encontraría el espacio para hacerse oír. Y ese fue EL DEBER Radio.



Respuestas



Contactada por teléfono, Lucy Cruz Villca, vocal del TSE, aseguró que se había ‘desvinculado’ y agradecido sus servicios a los dos profesionales por decisión de la sala plena (sin Costas ni Sandoval) y que se trataba de personal relativamente nuevo, que ingresó a la institución entre 2016 y 2017. Aseguró que la intención era poner en el cargo a gente más experimentada, a Windsor Saire, un profesional que lleva 12 años en el TSE. Acotó que no se iban a hacer nuevas incorporaciones. Choque sumó a eso que era recomendación de la OEA, algo que no fue confirmado por Costas, que asegura ponderó la juventud y experiencia del personal y recomendó que fortalezca con más gente cuando certificó la confiabilidad del padrón.



La poca información que hay en la web del nuevo mandamás de las bases de datos del Tribunal Supremo Electoral señalan que Windsor Joaquín Saire Quipildor es un ingeniero que en 2015 era profesional III del TSE, que es dueño de la empresa WJSQ Systematika, que se ocupa de desarrollar aplicaciones para celulares en sistema Android, entre ellas una para calcular las cuotas de un crédito bancario.



Según gente del TSE, Saire Quipildor no tiene la preparación, especialidad, para asumir su nuevo cargo, pues desconoce de bases de datos y redes.



Costas además avaló la experiencia de los despedidos y dijo que gracias a Flores el nuevo sistema del Segip aún funciona.



Consultado al respecto, el ministro de Minería, César Navarro, dijo que desconoce los motivos de los despidos, pero esperaba que se garantice la continuidad de la institución.

“No conozco las causas. Debe ser más por temas internos en el Tribunal. Tal vez sea parte de su propia lógica administrativa interna, sus ajustes internos”, dijo.



Para preocuparse



Consultado sobre si estos relevos podrían dar origen al fraude, Costas consideró que no es probable, pero sí teme por el mal uso de datos. Para poner un ejemplo de la magnitud de la base datos que maneja el TSE, explicó que la del Servicio General de Identificación Personal era solo una porción del mismo, y que el padrón electoral era otra porción aún más chica, que tiene datos de 17 millones de bolivianos –vivos y muertos– y que fueron capaces de desarrollar un sistema de información financiera que evitó el fraude y que ahora puede estar siendo consultado por gente no autorizada. Los despedidos se encargaban que cada consulta realizada a la información quede registrada en quién la hacía, a quién buscaba y qué información obtenía.



Costas recordó, además, que no es el único despido o desvinculación del último tiempo y que sospecha que hay algún colega que de manera subterránea presiona a los funcionarios. “Están tratando de desinstitucionalizar y desistematizar el TSE. En tiempos electorales, la acción del árbitro no puede ser ambigua, no puede estar culipandeando”, dijo Costas.