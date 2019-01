Gobierno no eleva queja formal contra Amorín





06/01/2019 - 08:41:28

El reproche de autoridades del Estado fueron casi generalizadas en contra de las declaraciones ofensivas al presidente Evo Morales y los bolivianos por parte del diputado brasileño de ultraderecha, Rodrigo Amorin, sin embargo, aún no se envió una queja formal al gobierno de Jair Bolsonaro.



La ministra de Comunicación, Gisela López, tildó de ignorante al diputado Amorín por su desprecio a los antepasados que son “los verdaderos dueños de la Patria Grande”. En criterio de la autoridad de Estado, las palabras del legislador brasileño expresan “ceguera y pobreza espiritual”.



“El diputado brasileño Gustavo Amorín desprecia con ignorancia supina a nuestros antepasados, los verdaderos dueños de la Patria Grande, con palabras que demuestran ceguera y pobreza espiritual”, escribió López.



Según medios brasileños Amorín sostuvo que “como carioca, me causa indignación ver aquello de la manera que está hoy. A quien le guste el indio, que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio”.



El expresidente y actual candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó ayer de “indignante y ofensa a Bolivia” la declaración racista del diputado brasileño.