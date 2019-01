Aquaman superó a Wonder Woman en la taquilla mundial





05/01/2019 - 12:20:12

Perú21.- "Aquaman" , la película de Warner Bros. y DC Comics, ya recaudó 822.9 millones de dólares a nivel mundial y superó a "Wonder Woman" que logró 821.8 millones de dólares.



De esta manera, el éxito del proyecto cinematográfico, protagonizado por Jason Momoa y Amber Heard, se ha convertido en la segunda cinta del Universo Cinematográfico de DC Cómics más exitosa en taquilla y promete quitarle la corona a Batman vs. Superman, filme que aún está en la primera posición con 873.6 millones de dólares.



Según datos demográficos de Deadline, un 52% de mujeres de entre 25 años han sido quienes han terminado fascinadas con la cinta y encantadas con Jason Momoa interpretando a "Aquaman".



En tanto, el 80% de mujeres les gustó la historia de este héroe del universo DC, mientras que un 60% de hombres calificaron el filme como aceptable.



Mientras "Aquaman" es todo un boom en el mundo, los seguidores ya piden una secuela, pero los productores aún no se pronuncian al respecto.