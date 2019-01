Justin Timberlake retoma gira tras problemas con sus cuerdas vocales |





05/01/2019 - 12:17:39

perú21.- Después de dos meses de posponer diversos conciertos de su tour debido al malestar que lo aquejaba, Justin Timberlake anunció vía Instagram que se reencontraría con sus fans.



Justin Timberlake publicó un video en Instagram un día antes de reanudar su gira “Man of the Woods” en Washington DC.



“En primer lugar, feliz año nuevo. Espero que todos hayan tenido unas buenas vacaciones. En segundo lugar, DC, aquí estamos. ¡Estamos de vuelta! No puedo esperar. Estoy emocionado, ¿están listos?”, relató Justin Timberlake en el clip de Instagram.



El intérprete además subtituló el video expresando que estaba de vuelta, lo cual emocionó a sus seguidores, quienes no dudaron en escribirle diversos comentarios señalando lo contentos que estaban por su recuperación.



Justin Timberlake (37) ha tenido varios problemas vocales durante su gira, programada hasta abril del 2019, por lo cual tuvo que cancelar sus shows en 5 ciudades de Estados Unidos.



Ver esta publicación en Instagram And... we’re back. See you tomorrow DC! #MOTWTOUR Una publicación compartida de Justin Timberlake (@justintimberlake) el 3 Ene, 2019 a las 6:57 PST