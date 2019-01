Carlos Rivera enloquece a sus seguidoras con foto super hot





05/01/2019 - 12:04:46

Quien.- Carlos Rivera siempre se ha caracterizado por ser un cantante muy discreto en cuanto a su vida privada y todo aquello que esté relacionado con ella, sin embargo, ha sorprendido a sus seguidoras con una foto super hot en redes.



En su cuenta de Instagram el ex académico compartió una fotografía en la aparece en un pequeño traje de baño negro, no obstante, su bien trabajado abdomen causó furor entre sus seguidoras quienes se dedicaron a elogiarlo.





“Vamos a la playa oh oh oh oh oh!”, escribió en la publicación.



Estos fueron algunos de comentarios que sus seguidoras le dejaron:



“Hola, guapo”



“Con vos así vamos al fin del mundo mundial”



“¡Oh por dios! ¡No! Qué cosa tan más hermosa…”



“Debes poner alerta no apto para cardíacos casi me da un infarto”



Todo parece indicar que por ahora, Carlos se está tomando unas vacaciones luego de cerrar el año con mucho trabajo primero terminó su faceta como coach y que Cristina Ramos, cantante de su equipo ganará el reality show La Voz México. Mientras que su último proyecto fue un concierto navideño.



Ver esta publicación en Instagram Vamos a la playa oh oh oh oh oh! Una publicación compartida de Carlos Rivera (@_carlosrivera) el 4 Ene, 2019 a las 11:16 PST