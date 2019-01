El detalle único y lujoso que Bruno Mars tuvo con sus músicos







05/01/2019 - 12:02:14

Quien.- El cantante Bruno Mars lleva con la banda The Hooligans desde marzo de 2017 y el pasado 31 de diciembre, durante su actuación en Las Vegas que era además la última de la gira 24K Magic World Tour, decidió darles una sorpresa por todo lo alto.



Y lo cierto es que la estrella no se fijó un presupuesto y decidió comprarles a los ocho músico un reloj de la exclusiva marca Audemars Piguet igual a uno de los que luce él habitualmente.





Las joyas de oro de 18 quilates están valoradas en 55.400 dólares y fueron entregadas a cada uno de sus nuevos propietarios en una caja de madera personalizada con el nombre de la gira que han compartido. En total, el artista se gastó más de 440.000 dólares en el bonito gesto que quiso tener con sus compañeros, quienes claramente a sus ojos se merecen eso y mucho más.

Instagram Bruno Mars



"Mis chicos continúan mostrándole al mundo qué hora es y la banda que brilla unida, permanece unida", ha escrito Bruno en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes que muestran el momento en que desveló el regalo que les tenía preparado y a la banda posando con los relojes en la muñeca.



Cuando se trata de los suyos, Bruno no tiende a reparar en gastos: el pasado noviembre, sin ir más lejos, donó 24.000 dólares al Ejército de Salvación de Hawái y la división del Pacífico para que ayudaran a los habitantes de su isla natal que no podían permitirse una copiosa cena de Acción de Gracias.