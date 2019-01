Resurge el virus: Qué hacer si recibe una extraña nota sobre WhatsApp Gold y el video Martinelli







05/01/2019 - 11:12:15

Actualidad.- En WhatsApp se está difundiendo una vez más la invitación para descargar la supuesta versión "Gold" de la aplicación de mensajería instantánea, que no es más que un virus, informa el diario Independent.



"Si conoces a alguien que use WhatsApp, puedes pasar esto. Un colega de TI (Tecnología de la Información) ha comunicado que mañana saldrá un video de WhatsApp llamado "Martinelli", no lo abras, "hackea" tu teléfono y nada lo arreglará. Pasa la voz", es el contenido de la cadena de mensajes que circuló por primera vez en el 2016 y que ha vuelto a resurgir.





"Si recibes un mensaje para actualizar Whatsapp a Whatsapp Gold, no hagas clic. Se dice en las noticias que este virus es complejo y severo. Pásalo a todos", se puede leer en la nota. La redacción de dicho texto varía ligeramente a medida que se difunde, pero el objetivo sigue siendo el mismo: infectar la mayor cantidad posible de dispositivos.



En esa cadena de mensajes, la publicación del video de "Martinelli" es falso. Sin embargo, el enlace que ofrece para obtener la supuesta versión WhatsApp Gold representa un verdadero riesgo de seguridad, ya que puede dirigir a los usuarios a sitios web maliciosos. WhatsApp Gold es un virus a través del cual los ciberdelincuentes intentan obtener información del móvil de la víctima, suscribirle a servicios falsos y robar datos confidenciales, entre otros.



Según la firma británica de "software" de seguridad Sophos, WhatsApp Gold seduce a los usuarios ofreciéndoles supuestas características y ventajas "exclusivas" que la aplicación original de WhatsApp no tiene, pero todo es una estafa. Además, insta a ignorar y no reenviar ese mensaje, así como utilizar o actualizar "software" de seguridad y descargar las aplicaciones desde plataformas oficiales como App Store o Google Play.