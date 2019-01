Políticos alertan: Gobierno busca suprimir la libertad de expresión







05/01/2019 - 09:54:55

El Diario.- Expresidentes y políticos bolivianos reprocharon la postura ideológico.-partidaria del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, quien acusó a la prensa de “tergiversar y manipular” la información, postura calificada como una abierta intención de suprimir la libertad de expresión y de prensa en Bolivia.



El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente, Carlos Mesa, aseguró a través de su cuenta en Twitter que el Gobierno busca suprimir la libertad de expresión y de prensa en el país. Mesa citó los ataques de Revilla y la amenaza del Entel contra el periodista Raúl Peñaranda.



“Los ataques del presidente del TSJ a la prensa, el uso de medios públicos como instrumentos de propaganda, la amenaza de juicio penal a un periodista... son muestras de una estrategia para suprimir la libertad de expresión y de prensa en el país”, escribió el político.



En tanto, el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, denunciaron por separado que el Gobierno inició un ataque a la prensa independiente en el país.



“@evoespueblo aplica receta castro-madurista. Su justicia ‘independiente’ le rinde pleitesía y ataca a la prensa, mientras su gobierno busca amordazar a periodista @RaulPenaranda1, autor de libro sobre influencia VEN en medios de comunicación paraestatales. ALERTA @CIDH @OEA_oficial”, se lee en la cuenta de Twitter de Quiroga.



Asimismo, el empresario Doria Medina denunció que el “juicio penal contra Raúl Peñaranda no cabe, es ataque a la libertad de expresión, si hay algún reclamo este debe ser resuelto por el Tribunal de Imprenta, es el camino #NoMasPersecución”.



Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron el anuncio de una querella de la empresa Entel contra el periodista Raúl Peñaranda, y hace notar a sus directivos que está en plena vigencia la Ley de Imprenta.



Entel anunció un proceso penal contra Peñaranda por un texto publicado por el portal electrónico Brújula Digital, del cual es director, pero “cabe remarcar que la Ley de Imprenta, que rige el trabajo periodístico y que fue constitucionalizada, expresa en su Artículo 28 que corresponde a un Jurado de Imprenta el conocimiento de los presuntos delitos de imprenta y que ‘los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales sólo podrán quejarse ante el Jurado’”, señala el comunicado conjunto de ambas instituciones.



PRESIDENTE DEL TSJ



Sobre sus declaraciones, el presidente del TSJ, Antonio Revilla, afirmó que su crítica a la prensa de Bolivia fue “tergiversada” ya que no se dirigía a todos los periodistas si no a unos cuantos que emitieron, según su criterio, información falsa.



“Ha sido una crítica y como toda crítica debe tomarse en ese sentido. Alguna información y pronunciamiento hemos tomado conocimiento y se está incurriendo en una tergiversación, hemos hecho referencia y está documentando tanto en forma audiovisual como en el medio magnético que hemos hecho referencia fundamentalmente a la actividad periodística, destacando que en esa actividad muchas veces no se procede con objetividad”, afirmó a Cadena A.