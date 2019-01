Vocal pide a militantes votar en elecciones primarias







05/01/2019 - 09:52:50

El Deber.- La oposición pidió a sus militantes no acudir a las urnas el 27 de enero para votar en las elecciones primarias. Esa acción cobró un efecto en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La vocal Lucy Cruz Vilca pidió lo contrario: que los militantes asistan a validar los binomios de los partidos.



“Es nuestra principal atribución hacer cumplir la ley, por lo tanto voy a aprovechar esta oportunidad, siempre agradeciendo a los medios por la facilidad que nos dan, para dirigirnos a la ciudadanía y en esta oportunidad a la militancia de que acudan a las urnas a darle legitimidad y darle apoyo a su binomio”, dijo Cruz.



El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, pidió a su militancia no participar en las elecciones primarias. “Las primarias son mero trámite para llegar a las elecciones nacionales”, señaló.



Mientras que el candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, señaló que sería un “error fatal” no participar en las primarias de enero. “Plantear no participar de las elecciones sería dejar camino libre, camino llano, para la imposición absoluta del MAS”, dijo.