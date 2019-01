Montaño soporta reclamos por el 21F en Santa Cruz







05/01/2019 - 09:51:42

Correo del Sur.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, fue increpada por un grupo de mujeres en un restaurante de Santa Cruz, por el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).



Según las imágenes y video que circularon en redes sociales, tras escuchar a las personas que se le acercaron y sin hacer comentarios, Montaño se levantó y se retiró del lugar en un vehículo. El hecho habría ocurrido el jueves 3 de enero.



El video fue difundido por la Agencia de Noticias Fides (ANF), que mencionó al ex concejal Leonardo Roca Egüez como fuente de la filmación. El aludido negó ser el autor y dijo que le llegó por un grupo de WhatsApp.



"Nosotros somos ciudadanos comunes de a pie nada más, estamos haciendo preguntas… somos madres de familia, estudiantes… no queremos ser Venezuela", se escucha en el video.



Mientras, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y la senadora Adriana Salvatierra (MAS), repudiaron el hostigamiento que sufrió Montaño.



"Mas allá de que es inaceptable el acoso a cualquier ciudadano, el hecho de filmar y difundir imágenes de menores de edad, en esas circunstancias, se constituye en conductas antijurídicas que deben ser investigadas y sancionadas de acuerdo a la Ley", escribió Arce en su cuenta en Twitter.



Por esa misma red social, Salvatierra dijo: "Al parecer "Increpar" es sinónimo de invadir la intimidad. Es lamentable que no respeten el espacio privado y peor aún, se jacten de subir un video acosando a una persona frente a sus hijos, exhibiendo menores de edad".



Para la legisladora oficialista esa acción no es una buena manera de luchar por la democracia en el país.