Educación prevé que algunas horas de las clases de física y química se pasen los sábados

05/01/2019 - 09:46:30

Los Tiempos.- El Ministerio de Educación, mediante la Resolución Ministerial 001/2019, dio a conocer que a partir de esta gestión se incrementará la carga horaria en las materias de física y química para tercero y cuarto de secundaria. La carga horaria semanal para estos niveles en cada una de las materias mencionadas será de ocho horas, por lo que se tendrá que ampliar las horas de estudio o trasladarlas a sábado.



“Se está reforzando a partir de esta gestión Física y Química con 32 horas adicionales. Esto implica que, en tercero y cuarto, estas horas lo vamos hacer progresivo”, informó el titular, Roberto Aguilar.



La modificación se encuentra establecida en el parágrafo II del artículo 67 de la resolución. “Entonces, un tema que sí está planteado es que van a tener que aumentar las horas de estudio o ampliarlas al día sábado, no hay otra posibilidad, el horario está completo, aumentando las 32 horas el director de la unidad tiene que aumentar horas de estudio”, puntualizó.



Sobre el cuaderno pedagógico para el profesor, que también se implementará en esta gestión, Aguilar explicó que éste es “un mecanismo complementario para que el maestro no sea vulnerado a presiones o amenazas bajo el criterio de que será enjuiciado si lo aplaza al estudiante: lo aplazará, reprobará el estudiante si es que obviamente no ha cumplido con su actividad”.