La CNC tilda de políticos los acuerdos entre la COB y el Gobierno







05/01/2019 - 09:18:41

El Deber.- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Marco Antonio Salinas, afirmó que los acuerdos arribados entre el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), solo tiene intereses políticos y no buscan el beneficio del país.



“Solo tienen intereses políticos y no buscan el beneficio del país. El costo laboral más la inamovilidad del personal generan desempleo y falta de inversiones”, escribió Salinas en su cuenta de Twitter: @marcosalinasi.



Cabe recordar, que la semana pasada, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, dijo que la COB representa a un grupo de dirigentes privilegiados con empleo asegurado y altos ingresos.



A más de una semana de distanciamiento del ente matriz de los trabajadores del Gobierno, debido a la flexibilización en el pago del doble aguinaldo y el rechazo de beneficiar a quienes perciben salarios superiores a Bs 15.000, la noche del jueves el presidente Evo Morales junto con varios ministros recibió a la dirigencia de la COB en la Casa Grande del Pueblo.



En el encuentro el doble aguinaldo no fue óbice para abordar otros puntos, como el de responder a las demandas pendientes del pliego 2018 que requerirá tratamiento por tiempo.