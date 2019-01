DT Portugal debe elegir entre 35 jugadores para armar el Aviador







05/01/2019 - 07:44:14

Los tiempos.- El entrenador Miguel Ángel Portugal, que ayer dirigió su segundo día de práctica en Wilstermann, tendrá a disposición a 35 futbolistas, de los cuales deberá elegir a los que más se acomoden a sus requerimientos y filosofía de juego, considerando que en 2019 el Rojo deberá enfrentar la División Profesional y la Copa Libertadores de América.



Las últimas incorporaciones en el Aviador hacen presagiar que el trabajo que tendrá Portugal no será sencillo, mucho más porque cuenta con una planilla grande en relación a otros planteles y donde tiene copados todos los puestos.





Pero la dirigencia quiere más: piensa en uno o dos refuerzos más para completar el plantel, siendo que algunas situaciones pueden viabilizar esto.



En el caso del delantero, la dirigencia aviadora piensa en un Plan B ante la imposibilidad de contratar a Juan Carlos “Conejo” Arce, que renovó con Bolívar. Una de esas opciones es Alcides Peña, aunque también existe la chance de que Ricardo Pedriel decida no fichar por el club tailandés Sukhotai FC y se quede en el Rojo.



Pero el mercado de extranjeros no está cerrado, pese a que Wilstermann ya tiene su cupo completo. La posible contratación del delantero brasileño Vinicius Silva Moraes puede solucionarse por dos vías: la primera, solo ser habilitado para la Copa Libertadores, mientras que la segunda pasa por una posible nacionalización de Alex da Silva, situación que aún no fue confirmada.



Lo cierto es que Portugal y su cuerpo técnico conformado por Vladimir Soria (ayudante de campo), Gonzalo Abando (preparador físico) y Nery Quintana (entrenador de arqueros) deberá tomar la determinación de elegir a los mejores futbolistas para encarar el doble reto, siendo que ambos certámenes son prioridad para el crédito valluno.



El equipo se completa



En la jornada de ayer, el volante Fernando Saucedo se integró a las prácticas del cuadro aviador.



De la misma manera, el tarijeño Víctor Hugo Melgar también formó parte de los entrenamientos a doble turno en el complejo rojo de la laguna Alalay.



Por otro lado, ya se hizo oficial la incorporación del portero Hugo Suárez, quien firmó por una temporada con Wilstermann.



Con el arribo del “Chila” Suárez, el que no se presentó a los entrenamientos es el meta Álex Arancibia, quien no renovó su contrato y podría definir su destino en otro club ante esta situación.



Se espera que para la jornada de hoy se integren Gilbert Álvarez y Serginho, mientras que hasta el lunes llegará Cristian Chávez.



Este lunes, Wilstermann iniciará su concentración cerrada en el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed).



Para esta concentración, Portugal podría contar sólo con 25 futbolistas y así proseguir con la exigente pretemporada deportiva que se prevé encarar en el cuadro valluno.